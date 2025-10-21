Los agentes describen un 'desorden manipulado' para fingir un robo en el crimen de Los Lirios

En la Audiencia, segunda jornada del juicio por el crimen de Los Lirios, en el que se piden 22 años de cárcel para el marido de Mercedes, la mujer que apareció asesinada en el barrio logroñés en 2020.

Un caso extraño desde el inicio, al que se consideró suicidio, después robo y finalmente se incluyó en el listado de violencia de género del Ministerio de Igualdad. A pesar de ello, la investigación no pudo probar la culpabilidad del acusado por lo que todo este tiempo ha estado en libertad.

En la primera jornada de juicio, celebrada ayer, se expusieron las versiones de las partes: fiscalía y acusación coinciden en que el acusado se desplazó del municipio burgalés de Gumiel de Mercado a Logroño dentro de las horas en las que se produjo el asesinato. El móvil que señalan es que el marido no aceptaba la decisión de Mercedes de poner fin al matrimonio, dado que ella había expresado previamente miedo a su reacción. La defensa, trata de tumbar cada punto de la investigación tachándola de “relato interpretativo” y “novela policiaca”.

En esta segunda jornada testificaba la policía científica. Una agente explicaba que, a pesar del convencimiento pleno del carácter homicida de esta muerte, las muestras halladas no son concluyentes.

Han continuado testificando agentes en cuyas respuestas se confirma que, tras barajar que no era un suicidio, y antes de la sospecha de asesinato, se contempló la posibilidad del robo ante el extraño estado en que encontró la escena del crimen con un aparente desorden manipulado.

Se describían los tres escenarios, que presentaban marcas de arrastre y la apariencia de un elemento que, al parecer, fue retirado.

EL JUICIO

[[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/defensa-juicio-lirios-defiende-que-informe-policial-relato-interpretativo_2025102068f6310276c80d35b5f11af6.html|||🔗​ La defensa en el juicio de Los Lirios critica que el informe policial es un 'relato interpretativo']]