El hijo del acusado en el crimen de Los Lirios asegura que es imposible que su padre asesinara a Mercedes

Continúa el juicio por el crimen de Los Lirios, por el que se halló muerta a una mujer de 56 años en 2020. Ayer el entorno de la víctima y el marido, acusado de este crimen, pero contra el que no figuran pruebas contundentes, aportó testimonios opuestos respecto a la relación que mantenía el matrimonio. Desde el inicio, la defensa insiste en que la investigación fue errónea e incompleta.

Hoy comenzaba testificando el hijo la fallecida y del acusado, que asegura que su padre estuvo vendimiando con él en el pueblo burgalés de Gumiel de Mercado hasta el día 13 de octubre y al volver a Logroño, halló el cadáver en el domicilio familiar. Comenzaba asegurando que una de sus declaraciones fue dirigida y en contra de su voluntad.

Asegura que el matrimonio iba bien; que es imposible que su padre saliera de la casa de Gumiel de Mercado, en las horas del crimen, sin que él se diera cuenta; y que, no quiere la indemnización que pide para él el fiscal porque está convencido de la inocencia de su padre.

Van prestando testimonio los familiares de la víctima que mantienen que la relación entre hermanos era buena y que algunos conocían las desavenencias del matrimonio. El sobrino de la víctima apuntaba que, tras descubrirse el crimen, el acusado les confesó que sospechaba que algo había pasado. Fue también quien cuestionó si alguien más tenía las llaves del domicilio.

EL JUICIO

🔗 Los agentes describen un 'desorden manipulado' para fingir un robo en el crimen de Los Lirios