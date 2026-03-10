Centro Riojano en Madrid

El Centro Riojano de Madrid celebra su 125 aniversario

Celebramos su historia, y la de su restaurante, con el presidente y una de las cocineras en los años 80

Cecilia Romero

Logroño |

El Centro Riojano de Madrid cumple sus 125 años de existencia, y esta tarde, a partir de las 19:00 horas, se va a celebrar un acto institucional con la presencia del presidente de la Comunidad, Gonzalo Capellán. Se inaugurará una placa conmemorativa del aniversario, habrá una actuación de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid y posteriormente se ofrecerá un vino de Rioja para los asistentes.

Se ubica en la primera planta de la calle Serrano 25, en el barrio de Salamanca, uno de los más destacados de la capital de España, y se ha convertido en un lugar privilegiado para el encuentro, la comunicación y la información, donde no faltan citas relacionadas con la cultura, la gastronomía y el turismo, además de facilitar contactos, relaciones e intercambios entre la gente de Madrid y de la Rioja, como nos comentaba su presidente, José Antonio Rupérez.

Los encuentros sociales se suceden también en su restaurante. Palmi Moreno, cocinera en los años ochenta, nos recordaba esos años en las cocinas del centro Riojano.

