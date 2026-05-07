Capellán anuncia ayudas de más de 1.000 euros a agricultores para compensar la subida de costes

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado una nueva línea de ayudas específicas directas a los agricultores profesionales riojanos por un importe mínimo de 1.000 euros por beneficiario para compensar los sobrecostes y la pérdida de rentabilidad por el impacto de la subida de los costes de gasóleo, fertilizantes, abonos, como consecuencia de la coyuntura excepcional provocada por la crisis de Oriente Medio.

La previsión es que este paquete de ayudas impulsadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente cuente con seis líneas de acción que atenderán diferentes ámbitos y que se detallarán próximamente.

La primera de estas medidas ha sido la presentada hoy en sede parlamentaria y dispondrá de un presupuesto de 5 millones de euros para beneficiar a agricultores, ganaderos, cultivadores de champiñón y apicultores, respondiendo así al compromiso del Ejecutivo con el “respaldo y apoyo a un sector estratégico” para la economía regional. “A esa ayuda mínima de 1.000 euros por agricultor y ganadero, que percibirán de manera ágil y sin necesidad de tramitación, se sumará un segundo pago variable, una vez presentados los justificantes oportunos”.

Estas medidas complementarias por parte del Ejecutivo autonómico se pondrán en marcha una vez que se apruebe el nuevo marco temporal de ayudas de la Unión Europea, “esperamos que sea a finales de mayo”, para apoyar a los sectores más afectados ante esta situación excepcional.