Unas 8.000 personas en La Rioja podrán acogerse a la regularización de migrantes

La semana pasada, el Consejo de Ministros autorizaba la tramitación urgente de un real decreto para un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Los requisitos son no contar con antecedentes penales y justificar su presencia en España al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 o haber solicitado la protección internacional antes de esa misma fecha. Se prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, y que el proceso esté abierto hasta el 30 de junio.

Samar Ali, presidente de AMIN, señalaba en Onda Cero que hay unas 8.000 personas en La Rioja que podrían presentar su solicitud.

Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España por un año, después del cual, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería. José Andrés Pérez, presidente de Cáritas, mostraba su satisfacción, pero insistía en la importancia de una buena gestión por parte del gobierno central.

En la misma sintonía, Pilar Martínez, presidenta de Rioja Acoge, celebraba la medida, pero pedía paciencia a las personas que se encuentran en esta situación.