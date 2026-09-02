San Mateo

Logroño responde a las críticas del PR+ por el coste de los conciertos de San Mateo

Aseguran que los precios por los grupos se ajustan al mercado actual y que la producción aumenta el presupuesto

Diana Victoriano

Logroño |

Logroño responde a las críticas del PR+ por el coste de los conciertos de San Mateo
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En la parte no resolutiva de la Junta de Gobierno celebrada hoy en el Ayuntamiento de Logroño, se han valorado las recientes acusaciones del portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, en cuanto a la contratación de conciertos de las fiestas de San Mateo.

Antoñanzas denunció la semana pasada que “Logroño paga un 70% más por Maldita Nerea y un 171% más por Efecto Pasillo que otros ayuntamientos, lo que supone 84.000 euros de diferencia entre los dos conciertos.

Celia Sanz, portavoz del gobierno local, argumentaba así las cifras, aludiendo a la responsabilidad de los técnicos municipales y la honestidad con el dinero de los logroñeses. Explicaba que los precios fluctuan según la temporada y que la producción representa un alto porcentaje del presupuesto.

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