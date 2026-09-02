Logroño responde a las críticas del PR+ por el coste de los conciertos de San Mateo

En la parte no resolutiva de la Junta de Gobierno celebrada hoy en el Ayuntamiento de Logroño, se han valorado las recientes acusaciones del portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, en cuanto a la contratación de conciertos de las fiestas de San Mateo.

Antoñanzas denunció la semana pasada que “Logroño paga un 70% más por Maldita Nerea y un 171% más por Efecto Pasillo que otros ayuntamientos, lo que supone 84.000 euros de diferencia entre los dos conciertos.

Celia Sanz, portavoz del gobierno local, argumentaba así las cifras, aludiendo a la responsabilidad de los técnicos municipales y la honestidad con el dinero de los logroñeses. Explicaba que los precios fluctuan según la temporada y que la producción representa un alto porcentaje del presupuesto.