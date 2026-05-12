Se pueden enviar las candidaturas a programaslarioja@ondacero.es

Estas son las candidatas al VIII Premio Mujer La Rioja

Cada semana, en 'Más de Uno La Rioja', entrevistamos a las nominadas al Premio Mujer La Rioja 2026

👉Convocatoria abierta para presentar a las candidatas al VIII Premio Mujer La Rioja

Onda Cero La Rioja

Logroño |

VII Premio Mujer La Rioja
VII Premio Mujer La Rioja | Onda Cero

Onda Cero pone en marcha la octava edición del Premio Mujer La Rioja. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico programaslarioja@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

Aquí se pueden volver a escuchar todas las historias de las mujeres que han sido nominadas al premio que han sido entrevistadas en el programa 'Más de Uno La Rioja' con Cecilia Romero

Candidatas al VIII Premio Mujer La Rioja

Carmen Beltrán Falces

Logroñesa del 81, licenciada en Humanidades por la Universidad de La Rioja y postgraduada en Gestión y Cooperación Cultural Internacional, de la Asociación Cultural Planeta Clandestino y de su sello editorial, Ediciones del 4 de Agosto, contribuyendo significativamente a la vida cultural y literaria de La Rioja. Desde hace veintidós años coorganiza el festival poético Agosto Clandestino. Poetas en La Rioja. Tras el fallecimiento de su padre, asumió junto a sus hermanos la responsabilidad de continuar con Frutas y Verduras Carmelo Beltrán S.L., una empresa familiar con más de 40 años de historia y una de las distribuidoras mayoristas más importantes de producto del campo riojano.

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