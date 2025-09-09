Restauración

'Vamos a recuperar la sonería original', anuncia el responsable de la restauración del reloj de San Miguel en Vitoria

Comienzan los trabajos de restauración del reloj monumental de la torre de San Miguel que se prolongarán por espacio de 3 meses.

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Ya no suenan las horas en la Iglesia de San Miguel en Vitoria, ese reloj al que miles de personas miran de forma especial cada 4 de agosto, cuando baja Celedón, ya se ha detenido. Y lo estará durante tres meses.

La empresa vitoriana Relojería Miriam – Hermanos Suescun es la encargada de acometer esta rehabilitación que el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo ante el “estado de desgaste que presenta el reloj y el riesgo de deterioro irreversible que presenta. Por su relevancia histórica y patrimonial, su conservación es prioritaria al tratarse de un bien cultural emblemático de la ciudad”, que data de 1857.

En Onda Cero, uno de sus responsables ha relatado cómo se llevará a cabo la restauración con técnicas del siglo XIX y curiosidades como que han descubierto cómo sonaba el reloj en su origen. Sonería que se recuperará.

Los trabajos de restauración, por un importe de 30.250 euros, contemplan la fabricación de nuevos engranajes con materiales de mayor calidad, utilizando para ello técnicas de tallado del siglo XIX, así como la recuperación y aprovechamiento de una serie de piezas originales halladas recientemente. Además de incorporar estos elementos, el proyecto también plantea recuperar la decoración original del reloj.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer