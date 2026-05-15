Incautados 75 kilos de cocaína ocultos en la carga de un camión en Irun (Gipuzkoa)

Un total de 75 kilos de cocaína oculta en la carga de un camión han sido localizados en la autopista AP-8, a la altura de la localidad fronteriza de Irun (Gipuzkoa), por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el País Vasco.

El conductor del vehículo fue detenido tras el hallazgo de la droga que se produjo el pasado 27 de abril, cuando investigadores de Vigilancia Aduanera establecieron un dispositivo preventivo de control en la autopista, en dirección a Francia, a la altura del recinto aduanero de Zaisa, según han informado este viernes el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria en un comunicado.

En el control, los investigadores interceptaron un camión con matrícula rumana y remolque matriculado en España y, tras analizar la documentación que amparaba la circulación de la carga, procedieron a su examen.

Tras inspeccionar diversos bultos, se localizó en uno de ellos varios bloques envasados al vacío que presentaban diferentes "ilustraciones y numeraciones con la forma, tamaño y embalaje típico del transporte de sustancias estupefacientes", ha precisado la fuente.

Realizada la prueba de detección de estupefacientes sobre la sustancia intervenida, arrojó un resultado positivo en cocaína por lo que se detuvo al conductor del vehículo, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Irun.