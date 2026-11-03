Pradales apela a "coger velocidad" para la descarbonizacion pero defiende que Euskadi está haciendo "mucho y bien"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha apelado a "coger velocidad" en la descarbonización de la industria y centrarse en las "oportunidades" que ofrece más que en las dificultades, y ha defendido que Euskadi está haciendo "mucho y bien" para ser "un referente europeo de la industria limpia".

Pradales ha realizado esta reflexión en el marco de la inauguración de la primera edición de DS Industry-Decarbonized & Sustainable Industry, el certamen que reúne en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), del 3 al 5 de noviembre, a los principales agentes de la industria y en la que participarán más de 140 ponentes nacionales e internacionales y más de 100 firmas expositoras, con un total de 190 reuniones B2B programadas.

Durante dos jornadas, DS Industry combinará exposición, congreso y networking con el objetivo de dar a conocer nuevas tecnologías, compartir experiencias de aplicación real y generar oportunidades de colaboración y negocio. La tercera jornada estará dedicada a visitas técnicas a diferentes plantas industriales.

En su intervención, Imanol Pradales ha subrayado que la descarbonización industrial representa "un gran desafío" a escala global, pero también "abre importantes oportunidades".

En este sentido, ha trasladado que Euskadi está plenamente comprometida en "aprovechar estas oportunidades y transformarlas en avances tangibles". Para ello considera importante "unir capacidades, experiencia y un compromiso "compartido" para "impulsar nuevos proyectos, forjar alianzas significativas y avanzar de manera efectiva hacia un futuro industrial más sostenible".

El Lehendakari ha afirmado que descarbonizar la industria es uno de los "grandes retos" que hay como "país" y, aunque se pueda ver "como una obligación", desde el Gobierno lo abordan "con convicción". Por ello, cree que se puede aprovechar esta transformación para crear "más y mejor industria", de la mano de la reindustrialización europea.

A su juicio, no se trata de elegir entre competitividad o sostenibilidad, sino que hay que compaginar ambas y también ha defendido ser "rápidos", tanto para sacar provecho de las fortalezas como para "coger más velocidad" en los procesos de descarbonización.

Además, ha abogado por recorrer ese camino de forma "ordenada, equilibrada y justa, sin dejar atrás a ningún sector, actividad o persona".

Dificultades

Pradales ha señalado que podría centrar su intervención "en las dificultades" y en las "amenazas" hablando de Ormuz y del encarecimiento del gas y la electricidad que alimentan la industria vasca. Además, ha añadido que podría insistir al Estado y "mirar " al Gobierno español para que "adopte de una vez un marco regulatorio estatal que incentive la inversión en redes, y aproveche las herramientas que ofrece la UE", de forma que "las empresas no compitan en desventaja por la factura eléctrica".

"O podría pedir a Europa que pase de una santa vez de los debates a la acción, y apruebe cuanto antes leyes cruciales como la de Aceleración Industrial, o Economía Circular", ha añadido.

Sin embargo, ha asegurado que no quería hablar de ello hoy, sino poner el "foco en las oportunidades, y no en las amenazas", en lo que se está haciendo en Euskadi "juntos, para impulsar la descarbonización industrial".

"Lo hago porque este Congreso representa, precisamente, esa apuesta de futuro. Porque en Euskadi se está haciendo mucho, y bien. Siempre hemos sido un país industrial", ha asegurado .

Tras indicar que Euskadi aspira a ser un referente europeo de la industria limpia y uno de los territorios líderes que lideren la reindustrialización verde, basada en una descarbonización competitiva que "no ponga en riesgo lo que se tiene", Pradales ha señalado que este Congreso, "una iniciativa pionera", apuesta por el futuro como Euskadi, que quiere una energía verde, una industria más competitiva y una rebaja de la factura energética, tanto para la industria como para las familias.

Ha añadido que conseguir todo ello requiere del concurso "de muchas personas, de muchas instituciones, de muchas empresas y de todo el ecosistema tecnológico, industrial de este país".

Según ha apuntado, no es "un optimismo infundado", ya que tienen capacidades diferenciales par conseguirlo y ha indicado que hay empresas energéticas tractoras; industrias 'hard to abate' que están experimentando nuevas formas de descarbonización; una red puntera de fabricantes de bienes de equipo, ingenierías, centros de I+D+i y clústeres; un sector medioambiental en crecimiento, que representa ya el 5,3% del PIB; una fiscalidad "verde muy atractiva y única en el entorno europeo", y, sobre todo, una larga tradición de colaboración público-privada. "Quién tiene estas capacidades? todas y todos y hay que aprovecharlas", ha añadido.

Imanol Pradales ha afirmado que en Euskadi se están llevando a cabo proyectos de alcance en hidrógeno verde, redes eléctricas, combustibles renovables, biometano o economía circular.

No obstante, cree que "no basta" y hay que hacer "más, mejor y más rápido". "En eso estamos como Gobierno", ha añadido. En concreto, ha recordado que ya están en marcha 19 proyectos transformadores del Plan Industrial, con cerca de 1.000 millones de inversión y también ha citado los nuevos programas de Indartuz, con inversión en Infraestructuras Avanzadas de, al menos, 400 millones de euros, y Escalado de Pymes, con 60 millones.

Autopista regulatoria

Asimismo, ha subrayado que se han duplicado las ayudas a la eficiencia energética y se va a duplicar la inversión en la red de distribución eléctrica. También ha recordado que están tramitando la autopista regulatoria para agilizar los plazos de los proyectos hasta un 75%, que se aprobará en diciembre.

Junto a ello, ha apuntado que este martes se presentó en el Parlamento Vasco el impulso al Valle de la Descarbonización, que contará con 75 millones de euros hasta 2033 para el desarrollo de infraestructuras asociadas al hidrógeno verde y al CO2.

El Lehendakari ha añadido que en agosto se presentó la Plataforma Rhine Group con un mensaje claro, el de que "es hora de pasar del diagnóstico a la acción para Europa".

En su opinión, no basta con proteger el mercado europeo, sino que hacen falta "reformas profundas" y relanzar las capacidades de producción e innovación para "no quedar a merced de Estados Unidos o China".

Imanol Pradales ha añadido que, mientras tanto, en Euskadi no están esperando y, con el desarrollo de una industria sólida se ha conseguido "crecer como pueblo" y asegurar el "bienestar". "Hemos acertado en adaptarnos a las exigencias de los mercados y la tecnología y superar las dificultades renovando nuestro tejido industrial. Y esta vez también nos toca hacerlo", ha concluido.