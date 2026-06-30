La plaza Federico Moyua de Bilbao pasa a llamarse Plaza Elíptica

La plaza Federico Moyúa de Bilbao pasará a llamarse Plaza Elíptica desde este miércoles, 1 de julio, tras casi nueve décadas llevando el nombre del alcalde de la Villa nombrado en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, han anunciado este martes el cambio de plazas identificativas de la Plaza Elíptica, que entrará en vigor este miércoles.

Aburto ha indicado que se colocarán cuatro placas situadas en las fachadas de los edificio nº 2 (Hotel Carlton), nº 4 (edificio 'Aurora'), nº 6 (edificio residencial) y lateral del nº 40 bis de la Gran Vía.

Los cambios de placas rotuladas de vía urbana quedarán realizados este miércoles, mientras que el resto de las señalizaciones viarias, turísticas o similares se irán actualizando según determinen los servicios municipales o entidades correspondientes.

Para ello, ha explicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha abordado un proceso de contactos con las diferentes entidades y comunidades afectadas por el cambio de la plaza para que este miércoles "todo el mundo ya esté informado correctamente de la denominación de la plaza a partir del día de mañana".

La denominación de Federico Moyúa data del 5 de agosto de 1937 y sustituye al anterior nombre de la Plaza Don Diego López de Haro. Este cambio viene impuesto por la primera corporación municipal establecida por el régimen franquista, regida por José María de Areilza, primer alcalde dictatorial tras la toma de Bilbao por parte del ejército sublevado en junio de 1937, relevando en el cargo al hasta entonces alcalde democrático Ernesto Ercoreca.

Este cambio de denominación, ha detallado el alcalde, tiene que ver con la Memoria histórica. En ese sentido, ha señalado que el alcalde Federico Moyúa "fue una persona vinculada con dos dictaduras", ya que fue nombrado alcalde en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, "quitando a un alcalde democráticamente elegido como fue Ernesto Ercoreca".

Además, ha añadido, la denominación de la plaza Federico Moyúa data de 1937 "por el primer alcalde franquista, José María de Areilza, eliminando la denominación de plaza de Don Diego de Haro y poniéndole a partir de ese momento el nombre de plaza de Federico Moyúa".

Aburto ha recordado que este cambio de denominación también fue solicitada por diversos colectivos y ha dicho que desde el Ayuntamiento de Bilbao han entendido que "lo correcto era devolver a los bilbaínos" el nombre que "siempre había existido en el imaginario de muchos bilbaínos".

Teniendo en cuenta la "estrecha vinculación de la persona de Federico Moyúa con las últimas dictaduras en el Estado español, tanto por su implicación como regidor de la Villa en la primera de ellas, como por el reconocimiento que se efectúa de él por parte de la primera corporación franquista en el segundo y último periodo dictatorial, desde el consistorio "se ha entendido que la modificación de la denominación de una de las plazas más representativas e icónicas de la Villa".

Metro

Por otro lado, ha indicado que Metro Bilbao irá "poco a poco" también realizando la adaptación de su estación de Moyua a la nueva denominación de la plaza. Al suburbano, ha señalado, "les supone un coste añadido, por eso se va a hacer en un proceso y no se va a hacer de inmediato mañana todo el cambio".

Asimismo, ha dicho que, en estos momentos, el Consistorio no tiene previsto nuevos cambios de denominaciones que tengan que ver con la Memoria Histórica, aunque ha asegurado que siempre "se están trabajando algunas nuevas denominaciones, porque hay muchas peticiones de colectivos diferentes".

En ese sentido, ha apuntado que es una competencia del alcalde, pero que intentan "trabajarla con la ciudadanía y también con el resto de grupos políticos".