De la perrera, a la Ertzaintza

Perros mestizos y también de diferentes razas (desde pitbull Terrier hasta pastor alemán) buscan familia mientras aguardan en el Centro de Protección Animal de Vitoria. En su página web, se pueden conocer vía fotográfica a más de una treintena de animales, su edad, raza, tamaño....

El Departamento vasco de Seguridad les ha echado el ojo. Buscará entre ellos a los que cumplan con una serie de requisitos para su incorporación a la Unidad Canina de la Ertzaintza. Esta unidad presta apoyo no solo a la policía vasca, también a policías locales y a Protección civil, por ejemplo, en la búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, se desplazaron a Valencia para colaborar en las labores posteriores de la dana. Para ello, se adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, que reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne.

Mediante este acuerdo, Vitoria cederá los animales a la Unidad Canina de la Ertzaintza. En principio, habrá un periodo de pruebas con un máximo de 3 meses, tiempo en el que los agentes deberán comprobar si el animal es apto para las tareas de la Unidad. De ser así, será registrado a nombre del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza. Si el perro no se adapta a las necesidades de la Unidad Canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.