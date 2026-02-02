De Miguel, exdirigente del PNV condenado por corrupción, logra el tercer grado

El cabecilla de la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi, el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, condenado a 12 años de prisión, ha conseguido el tercer grado penitenciario a los dos años y siete meses de su ingreso en prisión.

Se le ha concedido por la juez de vigilancia penitenciaria, contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento y el Centro Directivo de la prisión de Basauri, según fuentes del Departamento vasco de Justicia, del que dependen las prisiones. El recluso presentó una queja y la juez la ha estimado, por lo que se le ha concedido el tercer grado.

De Miguel ingresó en la cárcel alavesa de Zaballa el 6 de julio del 2023 para cumplir su condena de 12 años y 4 meses -aunque de manera efectiva iba a pasar 9 años preso-, tras ser condenado por encabezar una red para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por PNV y cobrar comisiones.

A los trece meses de condena accedió al régimen del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que flexibiliza la clasificación hasta el punto de poder salir fuera del centro a trabajar, aún sin estar en el tercer grado. Al serle aplicado, De Miguel fue trasladado desde la prisión alavesa de Zaballa a la vizcaína de Basauri.

Allí, desde entonces salía de la cárcel por la mañana para trabajar en una consultoría de Bizkaia y volvía al centro penitenciario a dormir.

La Junta de Tratamiento y el Centro Directivo de la prisión de Basauri eran partidarios de que De Miguel continuase en este régimen regulado por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pero el interno presentó una queja y la jueza la ha admitido, por lo que pasa al tercer grado.

Es la clasificación que permite a internos con evolución favorable cumplir la pena fuera del centro, durmiendo en su domicilio. Se aplica a reclusos con buena conducta que hayan cumplido gran parte de la condena, apoyo familiar y arraigo.