Cada vez son más las personas que se animan a comenzar el aprendizaje del euskera, de hecho, el número de personas matriculadas en el nivel inicial A1 ha crecido un 29,8 % en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de uno de los datos más destacados de la evolución de las matriculaciones en los euskaltegis, que este curso coinciden con la puesta en marcha de Euskara Bonua, la nueva iniciativa del Gobierno Vasco para facilitar el acceso al aprendizaje del euskera.

En conjunto, los euskaltegis registran 30.433 matriculaciones, con un incremento del 7,9 % el último curso. Pero es el crecimiento del nivel A1 el que resulta especialmente significativo: 1.580 matrículas adicionales respecto al año pasado. Es decir, cada vez más personas se acercan al euskera desde el primer nivel de aprendizaje. Y es significativo también el origen de estos estudiantes, ya son extranjeros 3 de cada 10.

La evolución de los niveles iniciales también confirma una tendencia positiva a medio plazo. En los últimos tres años, las matriculaciones en A1 y A2 han aumentado un 56,9 %, pasando de 7.141 a 11.202.

Según la vicelehendakari, el Gobierno Vasco debe desempeñar un papel facilitador para todas aquellas personas que quieren aprender euskera, acompañándolas y poniendo a su disposición herramientas y oportunidades que hagan ese camino cada vez más accesible.