Lykke Li, Of Monsters and Men, Vetusta Morla, Sanguijuelas del Guadiana, Triángulo de Amor Bizarro, Club Romántico: Dngdngdng b2b Florentino, 1111 y Perfecto Miserable se suman al cartel del Bilbao BBK Live, que celebrará su XXI edición los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en Kobetamendi.

Según ha informado la promotora Last Tour, estos nuevos nombres reflejan el "carácter aperturista" de un festival que "conecta las prometedoras voces de las nuevas generaciones con grandes propuestas de larga trayectoria tanto a nivel nacional como internacional".

Artistas que continúan en la línea de los ya anunciados The xx, Teddy Swims, Pixies, The War on Drugs, alt-J, Amelie Lens presents AURA, Bonobo, Jack Johnson, Two Door Cinema Club o Viva Suecia, entre otros.

Entre las nuevas incorporaciones destaca la artista sueca Lykke Li, cuya actuación será uno de los dos únicos shows que hará en Europa el próximo verano, y Of Monsters and Men, con su único concierto en España en 2027. A esta nueva tanda se suma una de las bandas más importantes del 'indie rock' español, Vetusta Morla, con dos décadas a sus espaldas.

El post-punk y el shoegaze irán de la mano de Triángulo de Amor Bizarro, que presentarán en Kobetamendi su nuevo álbum, 'Mi Catedral', y Sanguijuelas del Guadiana, uno de los nombres revelación de los últimos años con su debut 'Revolá', lleno de personalidad y conexión con sus raíces extremeñas.

La programación se abre también a géneros como la electrónica con Club Romántico: Dngdngdng b2b Florentino, una sesión back-to-back entre el fundador del sello y colectivo y el dúo Dengue Dengue Dengue, en la que mezclarán techno, UK bass y dembow.

Completan el anuncio bandas de la nueva ola como el colectivo afincado en Madrid 1111, que continúa explorando los límites de la electrónica al combinar la delicadeza y la visceralidad, y Perfecto Miserable, que desde Castellón irrumpe en la escena alternativa con una propuesta que combina noise pop, melodías de indie pop y atmósferas envolventes de shoegaze.