The xx, Teddy Swims, Pixies y The War on Drugs, primeras nombres confirmado de Bilbao BBK Live 2027

The xx, Teddy Swims, Pixies y The War on Drugs son los primeros nombres confirmados del cartel de Bilbao BBK Live 2027, que también incluye a Jack Johnson, Amelie Lens presents AURA, Two Door Cinema Club, Bonobo, alt-J, DJ Shadow presents Endtroducing, Viva Suecia, Barry B, Fat Dog, paris jackson y Sofia Isella.

Bilbao BBK Live, que celebrará su XXI edición los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en Kobetamendi, presenta un cartel que "conecta generaciones y sensibilidades, con referentes de distintos géneros y nuevas voces que amplían su horizonte musical", según han señalado desde Last Tour.

Según han destacado desde la promotora, The xx "harán de la intimidad un lenguaje compartido entre las voces de Romy y Oliver Sim y los beats de Jamie xx", mientras que Pixies "aportarán el contraste entre melodía y ruido de un repertorio que ha marcado a varias generaciones" y "la emoción tomará otro pulso con Teddy Swims", que ofrecerá en Bilbao BBK Live su único concierto en el Estado en 2027. "Su voz poderosa y cargada de soul llevará al festival su mezcla de R&B, pop y country, con canciones como Lose Control como carta de presentación", han resaltado.

Desde Last Tour han añadido que, "a ese espíritu de celebración" se sumará el debut en el festival de The War on Drugs, también con una actuación exclusiva en el Estado, "con las guitarras expansivas y las melodías luminosas de Adam Granduciel".

La mirada internacional del cartel se amplía con el hawaiano Jack Johnson, "cuyas melodías cálidas y espíritu acústico encontrarán en Kobetamendi un paisaje cómplice", mientras que alt-J aportarán "sus armonías vocales y ritmos imprevisibles" y Two Door Cinema Club pondrán "el pulso bailable de su indie pop de guitarras".

La noche abrirá paso a Amelie Lens presents AURA, una propuesta que "intensifica la conexión entre música y puesta en escena de la mano de una de las grandes figuras del techno actual", han apuntado desde Last Tour.

Por su parte, Bonobo "desplegará una electrónica de texturas orgánicas, ritmos envolventes y melodías que invitan a dejarse llevar", Viva Suecia ocuparán un lugar destacado en la zona alta del cartel como una de las grandes bandas de la escena estatal.

El anuncio suma también a Alcalá Norte, Barry B, DJ Shadow, que llegará a Kobetamendi celebrando los treinta años de Endtroducing, Antony Szmierek, mustbejohn, Fat Dog, Frost Children, Oxis, las guitarras de KEO y Paris jackson, hija de Michael Jackson, que aportará "la vertiente más introspectiva de su cruce de folk y rock", han detallado desde Last Tour.

Completan el cartel, que Bilbao BBK Live seguirá ampliando en los próximo meses, Sofia Isella, Ari Abdul, Sofía & The Antoinettes, Genesis Owusu, The Womack Sisters, cuyas armonías vocales entrelazan soul, R&B y góspel, Saint Levant y Los Bitchos.

La escena estatal seguirá ganando presencia con Sexy Zebras, MARTIN, e Mala Gestión, y LAAZA, mientras que el 'eusko label' tendrá también distintas voces como Merina Gris, Nogen y TOC. A ellos se sumarán Indabe y Zeatikez, ampliando la presencia de la escena local.