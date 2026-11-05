Ertzaintza recomienda extremar la precaución ante posibles estafas por WhatsApp, tras detectar 359 casos desde junio

La Ertzaintza ha detectado un aumento de denuncias con un nexo común relacionado con una campaña "zero-click", que explota una vulnerabilidad de IOS y WhatsApp para enviar mensajes a contactos desde las cuentas de WhatsApp de los smartphones vulnerados. En los últimos cinco meses se han constatado 359 casos en Euskadi, con mensajes que solicitan dinero para resolver una supuesta urgencia y facilitan una cuenta bancaria para realizar el pago, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza ha constatado que desde el mes de junio se ha producido un importante aumento en las denuncias de ciudadanos afectados por una estafa, aprovechando una vulnerabilidad en la aplicación de WhatsApp. Concretamente desde el pasado mes de junio hasta finales de octubre se han detectado 359 casos en Euskadi, 211 de ellos en Bizkaia, 83 en Gipuzkoa y 65 años en Álava.

La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad ha detectado un posible nexo común relacionado con una campaña de ataque denominado "zero-click", en las que no es necesario hacer clic en ningún enlace ni archivo, que explota una vulnerabilidad de IOS y WhatsApp para enviar mensajes a contactos desde las cuentas de WhatsApp de los smartphones vulnerados.

Los mensajes solicitan dinero para resolver una supuesta urgencia y facilitan una cuenta bancaria para realizar el pago. Los primeros casos se detectaron en mayo de 2026 en Italia. No obstante, la brecha de seguridad ya se ha corregido mediante varios parches de seguridad, concretamente a la actualización del IOS a la versión 16.7.12 y WhatsApp a una versión 2.25.21.78.

Respecto a las características del ataque, el atacante consigue el material criptográfico del teléfono infectado relacionado con el inicio de sesión de WhatsApp, lo que le permite crear una nueva instancia "duplicando" las sesiones y consiguiendo que no se notifique sobre vinculaciones o inicios de sesiones en el dispositivo original.

Esto se ha detectado analizando los registros de eventos, apareciendo de forma continuada intentos de resincronización con los servidores de WhatsApp cuando ambas sesiones (la real y la duplicada), intentan mantener el control de la cuenta. Una vez con el control del dispositivo se dedican a solicitar dinero a los contactos.

Consejos

Desde la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad se están realizando labores de coordinación de las tareas de investigación. Además, La Ertzaintza recomienda a la ciudadanía la actualización de la versión IOS (completar este proceso antes de actualizar WhatsApp) y la actualización de la versión de WhatsApp.

Si la cuenta está comprometida, se aconseja avisar a los contactos por otro canal, conservar las pruebas y denunciar ante la Ertzaintza, eliminar el WhatsApp y volver a instalarlo para recuperar el control de la cuenta siempre después de actualizar la versión de IOS.

También recomiendan activar la verificación en dos pasos, revisar los dispositivos vinculados, cerrar las sesiones desconocidas de WhatsApp y no contestar mediante el chat desde donde se recibe la solicitud, sino llamar directamente al usuario para verificar el mensaje (siempre utilizar un canal diferente).