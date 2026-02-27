“Hemos disfrutado cada momento del rodaje”

Guillermo Zani, María Rodríguez Maribona y Lier Álava superaron un casting para formar parte de la película Los Domingos sin conocer la repercusión del largometraje, nominado a 13 premios Goya, después de recibir la Concha de Oro del festival de San Sebastián y recoger también cinco premios Feroz.

Sus papeles de Mikel, Izaskun y Gorka conforman el universo de Ainara (Blanca Soroa) una joven de 17 años que anuncia su intención de iniciar el proceso para ordenarse como monja de clausura en una congregación. El anuncio o descubrimiento de sus intenciones provocará en el seno de la familia un auténtico tumulto.

La escena final de un coro interpretando el mítico tema del grupo vasco Hertzainak “Aitormena”, es el colofón a una película de gran calado emocional.

Las interpretaciones de Zani, Rodríguez Maribona y Álava han supuesto una puerta de entrada al cine. El primero, vallisoletano y cantante, la segunda vizcaína y estudiante de Bachillerato, el tercer nacido en Tolosa y estudiante de Interpretación.

Los tres, coinciden en calificar de “gran experiencia”, adentrarse en el mundo de la directora vizcaína Auda Ruiz de Azúa y compartir horas de rodaje.

En la cuenta atrás de la 40ª edición de los Goya, con 13 nominaciones para la cinta vasca, reconocen “los nervios y la expectación” ante una ceremonia que verán acompañados de sus familias.