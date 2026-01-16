Guggenheim Bilbao 2026: dos retrospectivas y la continuación de la serie 'in situ'

El museo Guggenheim de Bilbao ha presentado las siete exposiciones temporales que podrán verse durante este año, entre las que destacan dos retrospectivas dedicadas a Ruth Asawa y Jasper Johns, una sobre el creador Steve McQueen o la continuación de las series expositivas 'in situ', que completarán la oferta del museo en 2026, junto a la exposición permanente, visible hasta el 7 de noviembre.

La directora, Miren Arzallus, ha resaltado que se trata de una temporada "interesante, una vez más" con una serie de exposiciones "de gran calidad y ambiciosas" con la que esperan atraer "a un público amplio, un objetivo fundamental para nosotros".

Según ha admitido la directora, se trata de exposiciones que estaban trabajadas desde antes de su llegada sobre las que ha subrayado "su diversidad en el más amplio sentido de la palabra, tanto por el origen geográfico de los artistas expuestos como de las disciplinas", adscritas tanto a la pintura, la escultura o el videoarte.

Siete exposiciones temporales

La nueva programación artística del museo comienza el 19 de marzo con la retrospectiva dedicada a la artista estadounidense, de ascendencia japonesa, Ruth Asawa. Desde el museo la han presentado como "una de las artistas más dotadas y prolíficas" tras la Segunda Guerra Mundial. Será "la primera gran exposición en un museo en incluir todos los aspectos de la exquisita, variada e innovadora producción" de la artista, una de ellas, las esculturas colgantes realizadas con alambre en bucle.

La muestra está organizada por el San Francisco Museum of Modern Art y el MoMA de Nueva York en colaboración con el museo bilbaíno, y podrá verse hasta el 13 de septiembre.

La segunda exposición temporal del año da continuidad a la serie 'in situ', que se inició en marzo de 2025. En esta ocasión está dedicada al artista Igshaan Adams, que bajo el nombre 'in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo' arrancará el 5 de mayo. La muestra exhibirá obras procedentes de las performances realizadas en 2024 en Atenas (Grecia) "cuyas monotipias se han transformado en una serie de tapices tejidos a gran escala, suspendidos en el espacio, para permitir al espectador desplazarse a su alrededor y entre ellos".

Adams, nacido en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), a través de talleres con bailarines, según ha explicado la curadora Hileman, "ha abierto un nuevo diálogo entre el tejido y la danza". "Los cuerpos se desplazan sobre lienzos colocados sobre linóleos pintados, creando 'huellas de danza'", que, superpuestas a lo largo de sucesivas actuaciones, "funcionan como partituras visuales". La exposición estará abierta hasta el 1 de noviembre.

La segunda retrospectiva del año estará dedicada a la trayectoria del artista estadounidense Jasper Johns, "una de las figuras más relevantes del arte de posguerra". La colección está integrada por un centenar de piezas con un punto de partida centrado en "sus icónicas pinturas de banderas, dianas, letras, números y mapas de los años 50, que supusieron la definitiva ruptura con el expresionismo abstracto". La retrospectiva 'Jasper Johns: Night Driver' aglutinará obras de siete décadas "de larga y fructífera carrera de un creador que no solo renovó la escena artística" de los años de posguerra, sino que fue, apunta el museo, "fuente de inspiración para sus coetáneos y nuevas generaciones de artistas de tendencias estéticas muy diferentes". Estará visible hasta el 12 de octubre.

Pasado el verano, el 1 de octubre, será el turno del videoarte, de la mano de la exposición 'Ever is Over All. Pipilotti Rist'. La artista suiza desarrolló "desde muy pronto un estilo propio de gran carga sensorial y emocional", han explicado. La exposición de Rist será una videoinstalación de una doble proyección de 1997 en la que podrá verse a una mujer sonriente con un vestido azul claro que irá rompiendo los vidrios de los coches aparcados mientras pasea por las aceras de Zúrich.

El vídeo "facilita una atmósfera poética que sumerge al espectador en una suerte de realismo mágico", ha apuntado el colaborador externo, Mikel Onandia, "en el que una flor se transforma en un arma destructiva". La exposición permanecerá en la sala 103 hasta el 17 de enero del próximo año.

Por otra parte, el 9 de octubre será el turno de Steve McQueen, que con "imágenes en movimiento explora temas personales y colectivos". McQueen es artista, cineasta y guionista y, según sus palabras que han trasladado en la presentación, "desea poner al público en una situación en la que todos se vuelvan intensamente conscientes de sí mismos, de su respiración".

Así, las condiciones físicas de la visión de la sala 105, como la escala de proyección, el sonido, la luz y la relación entre el espectador y el espacio "son tan fundamentales en su obra como el propio entorno, confiriendo a su práctica una cualidad claramente escultórica", han indicado. Podrá verse hasta el 17 de enero de 2027.

Ya en noviembre, llegará una exposición adaptada exclusivamente al museo, la de Dan Flavin (Nueva York) que utiliza fluorescentes comerciales como base para "eludir los límites impuestos por el marco, el pedestal y otras convenciones expositivas". Flavin utiliza los fluorescentes como "un instrumento más" para elaborar "un vocabulario arquitectónicamente dinámico" pese a las limitaciones de sus materiales.

Según han explicado en la presentación, Flavin "fue rápidamente considerado una figura fundamental dentro del minimalismo", aunque él, han apuntado, se refería a ello como "maximalismo", al utilizar los elementos justos y necesarios para una expresión máxima. La exposición estará visible en el segundo piso del 12 de noviembre al 4 de abril del próximo año.

La última de las exposiciones es otra de la serie de 'in situ', a cargo de la artista canadiense Zadie Xa, que "a través de la pintura, el textil, la escultura, el sonido y la performance, fusiona la construcción de mundos fantásticos con la indagación política y metafísica". Sus exposiciones, han trasladado, destacan "el interés de la artista por la comunicación entre especies, los símbolos de protección y transformación, y la importancia espiritual del territorio y el lugar". Se expondrá del 19 de noviembre al 25 de abril de 2027.