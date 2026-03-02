El Gobierno recuerda que el 3 de marzo de 1976 había un Ejecutivo predemocrático

Martínez ha participado este lunes en el acto de entrega a la ciudad de Vitoria de la placa con la que el Gobierno declara y reconoce a la Iglesia de San Francisco de Asís lugar de memoria democrática.

Este templo fue reconocido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por ser "referente de los horribles sucesos y asesinatos" ocurridos aquella fecha cuando cinco obreros murieron por disparos de la policía y decenas de personas resultaron heridas. En la resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de febrero se relata lo sucedido hace 50 años en la capital alavesa.

Este lunes, víspera del cincuenta aniversario de los hechos, el secretario de Estado ha hecho entrega de la placa, en un acto celebrado a las puertas de la iglesia en el que han participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, el diputado general de Álava, Ramiro González, y el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde.

Gobierno de Arias y Fraga

En su intervención, Martínez se ha referido a las peticiones de las víctimas de aquellos hechos de que el Estado asuma su responsabilidad y ha recordado que entonces el Gobierno de España, de "Arias-Fraga" (en referencia a Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga), era "predemocrático" y "continuista" de la dictadura franquista, por lo que "cada palo que aguante su vela". Martínez ha reiterado el "reconocimiento" de las víctimas de aquellos hechos y una "condena de aquella actuación tremendamente desproporcionada de la Policía Armada".

Ha recordado que vivió aquellos "lamentables hechos" en su ciudad, Almería, donde impulsó asambleas de solidaridad con los trabajadores de Vitoria, algo que le llena de "emoción y orgullo", porque si hay "algún lugar de memoria es esta iglesia de San Francisco". Ha explicado que el reconocimiento de un lugar de memoria democrática debe servir para que "nunca se olvide y siempre quede en el recuerdo" lo que sucedió, y para que las nuevas generaciones sepan del "compromiso de muchos hombres y mujeres en la lucha por las libertades".

La democracia no fue un regalo

En este sentido, ha destacado que la democracia en España "no fue un regalo de las élites", sino que fue una "conquista" de muchos movimientos sociales entre los que situó las reivindicaciones laborales y sociales llevadas a cabo en Vitoria en torno a la fecha de la que se conmemora ahora medio siglo. "La sociedad de Vitoria fue uno de los grandes hitos" que hicieron posible el regreso de la democracia a España, ha citado el secretario de Estado de Memoria Democrática quien ha apostado por la "unidad" ante los peligros de involucionismos.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, también ha hablado de la "corriente reaccionaria que recorre Europa" y que en España se "vuelve a atacar el escudo social", por lo que ha hablado de la importancia de luchar por los derechos y las reivindicaciones como las laborales.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reclamado la desclasificación de toda la documentación de los hechos del 3 de marzo de 1976 para "ofrecer respuestas claras a quienes han esperado justicia durante tanto tiempo" y ha condenado la "respuesta del Estado, injusta, desproporcionada y trágica" que se dio aquél día.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha puesto en valor lo que representa la iglesia de San Francisco como "símbolo de resistencia y dignidad" de la lucha contra el franquismo.