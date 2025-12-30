Gobierno Vasco refuerza las inspecciones en discotecas para Nochevieja e intensificará el control de aforos

La Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza, a petición de la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad, está llevando a cabo inspecciones en las discotecas y salas de ocio nocturno de Euskadi, con vistas a las habituales celebraciones especiales de Nochevieja, y la noche del 31 intensificará el control de aforos.

El objetivo de este dispositivo es garantizar la seguridad de las personas asistentes y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos en estos espacios, según ha informado el Departamento de Seguridad.

En este contexto, la Ertzaintza es la responsable de llevar a cabo las inspecciones en aquellas salas cuyo aforo autorizado es superior a 700 personas, ocho en todo Euskadi (dos en Álava, cuatro en Bizkaia y dos en Gipuzkoa), mientras que las inspecciones en los establecimientos con un aforo igual o inferior a 700 personas corresponden a cada ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Estas actuaciones previas se centran, sobre todo, en comprobar las condiciones de seguridad del local y la adecuación de la actividad a la licencia concedida. Durante las inspecciones, los agentes de la Ertzaintza, acompañados por personal responsable de los establecimientos, comprueban las vías de evacuación, su adecuada señalización y su correcto estado de funcionamiento.

También verifican la disponibilidad y el estado de los sistemas de protección contra incendios, su señalización y la vigencia de las revisiones correspondientes, así como la dotación sanitaria exigida.

Del mismo modo, vigilan la posible modificación de la configuración habitual del local con la instalación de decoración especial de fin de año de la celebración, el uso de pirotecnia, la gestión del guardarropa en previsión al número de asistentes, y otros aspectos que puedan alterar el desarrollo normal de su actividad.

También se verifica la vigencia del Plan de Autoprotección del local y su implantación entre el personal de la discoteca, además de la correspondiente capacitación del personal de admisión y de los servicios de seguridad privada contratados.

Control de aforos

Por otro lado, según ha remarcado Seguridad, el control del aforo máximo autorizado resulta un "elemento clave para prevenir riesgos y evitar situaciones de peligro en una noche en la que se concentran un elevado número de personas en este tipo de establecimientos".

Por ello, agentes de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza acudirán a estos locales durante la misma noche de fin de año para realizar inspecciones 'in situ', una vez iniciada la actividad del local, para controlar de forma especial los aforos, el acceso de menores o el control horario y el desalojo de los locales.

A su vez, efectivos de Protección Ciudadana de las diferentes comisarías desarrollarán labores preventivas en las inmediaciones de estas discotecas y salas de fiestas.