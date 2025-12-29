La esperanza de vida en Euskadi sube en 2024 y alcanza máximos históricos

La comparación con el conjunto de la Unión Europea evidencia que la población vasca tiene una esperanza de vida superior, ya que los hombres viven, de media, 2,5 años más que sus homólogos europeos, mientras que las mujeres superan la media europea en 2,6 años. Si se compara con España, país que destaca por tener una de las esperanzas de vida más elevadas de Europa, Euskadi también presenta cifras superiores, concretamente en 0,3 años para los hombres y en 0,5 años para las mujeres.

En concreto, comparando con los datos de 1976, cuando la esperanza de vida era de 69,6 años para los hombres y 76,9 años para las mujeres, se observa un aumento de 12,1 años en los hombres y de 10,1 años en las mujeres. Esta evolución implica una ganancia anual aproximada de tres meses de vida para los hombres y de dos meses y medio para las mujeres.

Causas defunción

Los tumores continúan siendo la principal amenaza para la esperanza de vida y, si se lograra su completa eliminación, los hombres prolongarían su vida en 4,0 años y las mujeres en 2,8 años.

Las causas externas de defunción tienen un impacto menor, ya que restan algo más de 9 meses de vida a los hombres y 4 meses a las mujeres, cifras que se reducen en el caso de los accidentes de tráfico a casi mes y medio en los hombres y una cantidad prácticamente insignificante en las mujeres.

Fecundidad

La fecundidad de Euskadi se mantiene en valores muy bajos en 2024. El promedio de nacimientos se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer, por debajo de los 1,38 nacimientos registrados en la Unión Europea (dato de 2023) y muy lejos de los 2,7 nacimientos de media que se daban en 1976 y de los 2,1 necesarios para asegurar el remplazo generacional.

Por Territorios históricos, Bizkaia, con 1,09 nacimientos por mujer, presenta el índice más bajo, mientras que en Álava la tasa asciende a 1,27 y en Gipuzkoa es de 1,25.

Otra de las características de la fecundidad de las mujeres vascas es la elevada edad media a la maternidad, que alcanza los 33,4 años, cifra que supera en más de dos años la media de la Unión Europea (31,2 años en 2023) y en 4,8 años la edad registrada en 1976.