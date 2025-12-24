Los mejores planes de Navidad en Bilbao: del mercadillo navideño en Doña Casilda al bosque mágico

Más de un millón y medio de luces ya nos recuerdan cada día que en Bilbao se vive, se respira la navidad.

Renovado mercado en Doña Casilda

Esta Navidad, el Parque de Doña Casilda es el lugar donde se situa el Mercado Navideño de Bilbao. El mercado cuenta con 35 casetas, nueve más que el año pasado, con comercios de artesanía, juguetes, dulces y joyería, entre otros. Permanecerá abierto desde el 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

El Mercadillo de Navidad Bilbao 2025 - 2026 tiene un programa actividades gratuitas como el Buzón de los Deseos, Arcades Navideños, música en directo o teatro.

Bosque mágico

El Parque de Doña Casilda cobra vida con personajes mitológicos, luciérnagas y galtzagorris que llegan para encender la ilusión navideña, simulando un Bosque Mágico. Se integra con el túnel de luz, uno de los iconos de la Navidad en Bilbao desde el año pasado.

Entre las actividades permanentes del Bosque Mágico de Doña Casilda destaca el Buzón de los Deseos, una puerta escondida entre la vegetación con un gran buzón donde las familias podrán escribir sus deseos navideños y enviarlos a quienes prefieran, una actividad abierta a todas las edades.

Además, el espacio cuenta con Arcades Navideños, dos máquinas arcade completamente personalizadas que ofrecerán cuatro videojuegos de temática navideña bilbaína.

Animación y música en vivo

El Parque de Doña Casilda también acoge una programación especial con momentos únicos en torno al Mercado Navideño: los días 5, 19, 20 y 27 de diciembre a las 18:30, las luciérnagas y los galtzagorris llegan al parque para encender la Navidad y animar el espacio interactuando con las personas visitantes hasta las 19:00 horas.

La música en vivo será otro de los grandes atractivos: jóvenes talentos, estudiantes de música no profesionales, compartirán su pasión en el escenario junto a la Pérgola del Parque de Doña Casilda en diferentes fechas, como el 5 y 12 de diciembre (19:45-20:30) con 27 alumnos y alumnas de Kodály Musika Eskola, el 6 y 13 de diciembre (18:45-19:30) con el cuarteto de cuerda North Strings, el 22 de diciembre (18:45-19:30) con el trío Elaine Ensemble, el 23 y 30 de diciembre (18:45-19:30) con el trío Argaluk, y el 29 de diciembre (18:45-19:30) con el quinteto de viento Bost Doinu.

Teatro

Además, el teatro tendrá su espacio con la obra “El secreto de la Navidad / Gabonetako sekretua”, una experiencia inmersiva y sensorial que se representará los días 5, 19, 20 y 27 de diciembre en pases de 15 minutos para un máximo de 60 personas por sesión, con prioridad para el público infantil y familiar. Tres de los pases del teatro (19:00, 20:00 y 21:00 serán euskera) y dos (19:30 y 20:30) en castellano.

Navidad y cultura en los barrios

Pero no solo en el parque de Doña Casilda nos podemos sumergir en el ambiente navideño. Por toda la ciudad se plantean propuestas como teatro, clown, monólogos, magia, títeres, cuentacuentos, música, dantzas, bertsos y otras iniciativas que cultivarán la tradición y la identidad cultural de Bilbao. Bilboko zirkuitoa

Pista de hielo y tobogán

En el Muelle de Ripa y el Muelle del Arenal, ya tienen abiertas sus puertas al público la pista de hielo y el tobogán. Con una superficie de 800 m², más del 60% de ella cubierta, la pista de hielo ecológico vuelve a convertirse en uno de los epicentros del ocio navideño en el Muelle del Arenal de Bilbao.

Olentzero y Reyes Magos

Olentzero, Mari Domingi y los Reyes Magos recorrerán las calles de Bilbao con la Kalejira del 23 de diciembre y la Cabalgata del 5 de enero. Las entradas para las recepciones de Olentzero y Mari Domingi (el 24 de diciembre, en el Teatro Arriaga), y de los Reyes Magos (el 5 de enero, en el Ayuntamiento) deberán reservarse online el 22 de diciembre y el 30 de diciembre, respectivamente.