Los mejores planes de Navidad en San Sebastián: del mercado de Navidad al Miramar Magikoa

Emocionarse con las insuperables vistas desde una altura de 32 metros es uno de los planes que no se pueden perder en Donosti en Navidad, pero las propuestas son numerosas

Mercado de Navidad

El Mercado de Navidad llega con un nuevo récord de oferta. Son 71 casetas, entre el Paseo de Francia y la Plaza Ramón Labayen. En esta plaza, además, 13 casetas conformarán un Mercado Gastro autóctono, con la degustación de productos locales en una zona de degustación específica cubierta con varias pérgolas.

Las casetas ofrecerán productos típicos de estas fechas: decoración, artesanía, alimentación y regalos. Varias casetas se han destinado a organizaciones solidarias e inclusivas como Zaporeak, Aita Mari o Mi Dulce Guerrero.

Una de las novedades del Mercado de este año es la pista de hielo del Paseo de Francia.

Miramar magikoa

Es una de las grandes novedades de esta navidad en Donosti. El exterior del Palacio Miramar se convierte en un espacio de fantasía, con un espectáculo inmersivo en el que se rinde homenaje a los insectos a lo largo de un recorrido de 700 metros. El horario será de 18 a 22 horas y es necesario adquirir entrada.

Música

La navidad no se entiende sin música. El ciclo “Musika Gabonetan” ayudará a crear un ambiente navideño. Del 20 al 28 de diciembre, el Kiosko del Boulevard y la Plaza Ramón Labayen se convertirán en “Tu Primer Escenario”, el programa de “Musika Gabonetan” para jóvenes músicos locales, dando visibilidad al talento local, a su creatividad y la participación ciudadana.

El ciclo se completa con el triple concierto gratuito del Orfeón Donostiarra en Amara (Iglesia Sagrada Familia, sábado 20 a las 20.30), Egia (Parroquia Santa María Magdalena y San Francisco de Asís, viernes 26 a las 20.30, y en la Parroquia San Marcial de Altza, sábado 27 a las 19.30).

Deporte y solidaridad

El 23 de diciembre, la playa de La Concha acogerá una nueva edición de “Gabonak Hondartzan”, (navidad en la playa) una jornada deportiva y lúdica gratuita para niñas y niños, organizada en colaboración con el CD Fortuna y que combina diversión, sensibilización ambiental e inclusión en un escenario único. El horario será de 10.30 a 13.00 con inscripción directa en los bajos de los relojes.

Del 26 de diciembre al 5 de enero, la Campaña de Navidad también colaborará con una nueva edición de Donosteam, evento que promueve en el Kursaal las ciencias, la tecnología y el arte entre los más pequeños mediante cursos, talleres, demostraciones o zonas de ocio.