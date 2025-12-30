Suceso montaña

Dada de alta la vasca herida este lunes en el alud de Panticosa (Huesca)

Uno de los tres fallecidos en el alud es el irundarra Eneko Arrastua, de 48 años, montañero con una dilatada experiencia

Captura de pantalla del vídeo publicado por la Guardia Civil sobre el accidente en Panticosa
Captura de pantalla del vídeo publicado por la Guardia Civil sobre el accidente en Panticosa | OC

La mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Gipuzkoa), que resultó herida leve al verse afectada por el alud caído este lunes en las inmediaciones del balneario de Panticosa (Huesca), ha recibido el alta hospitalaria en la mañana de este martes, según fuentes del Gobierno de Aragón.

La joven resultó herida de carácter leve por hipotermia tras verse también arrastrada por la avalancha de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense.

Tras ser rescatada fue trasladada en una ambulancia medicalizada del 061 al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde ha permanecido ingresada toda la noche hasta que ha recibido el alta.

En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, de 60 y 51 años vecinos de Ordizia (Gipuzkoa) y Zaragoza, respectivamente, que resultaron ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se produjo en torno a las 13.00 horas de este pasado lunes y, después de la llamada, la Benemérita activó el grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarles la preceptiva autopsia.

