El Gobierno vasco no permitirá que una "minoría violenta" haga "retroceder" a Euskadi

El Gobierno vasco ha dejado claro que no va permitir que "una minoría violenta condicione la convivencia" de la sociedad en Euskadi y la "haga retroceder", y ha interpelado a todos los partidos y agentes sociales para que se sumen a la condena a los disturbios protagonizados por "grupos organizados" este lunes en Bilbao.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha leído este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno vasco, una declaración institucional de condena de los incidentes que se saldaron este lunes con 17 detenidos, 10 de ellos menores, y una personas investigada.

A través de esta declaración, el Gobierno vasco ha expresado su "enérgica condena" ante los "graves actos de violencia" registrados en Bilbao, entre los que ha citado daños y saqueos en comercios, la quema de vehículos y mobiliario urbano, agresiones a personas anónimas que se encontraban en la calle, así como ataques contra agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal.

Ha reivindicado que Euskadi es "plural, maduro y democrático" y ha dejado claro que no va a permitir "que una minoría violenta condicione la convivencia ni haga retroceder" a la sociedad vasca.

"La violencia no tiene cabida en Euskadi. Ninguna provocación la justifica. Ningún fin la legitima. Interpelamos a todas las fuerzas políticas, agentes sociales vascos, y al conjunto de la sociedad vasca a que se sumen a esta condena", ha emplazado.

Ha trasladado su solidaridad a todos los afectados y ha insistido en que la violencia es una "agresión directa" contra la convivencia "que tanto ha costado construir" tras el terrorismo de ETA, por lo que ha subrayado que es "absolutamente intolerable" que haya "grupos organizados alterándola deliberadamente".

"Ninguna causa, ideología o pretexto legitima el uso de la violencia. Quien recurre a ella o la ampara, se sitúa fuera de los cauces democráticos", continúa la declaración en la que el Gobierno vasco ha considerado "grave y preocupante" la presencia de personas muy jóvenes "implicadas en dinámicas de odio, intimidación y enfrentamiento".

Ha defendido que la Ertzaintza continuará actuando "con firmeza" para proteger a la ciudadanía y "su derecho a vivir de manera pacífica". y ha respaldado "sin ambages su labor y su esfuerzo por esclarecer lo sucedido".

El Gobierno vasco ha asegurado que los altercados "no pueden quedarse sin consecuencias" y que por lo tanto deberán investigarse "hasta el final para que los autores respondan ante la justicia".