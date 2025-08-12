Gobierno Vasco paraliza el proyecto del parque eólico de Piaspe en Azpeitia, Errezil y Zestoa

La Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco ha emitido una declaración negativa de impacto ambiental sobre el proyecto de parque eólico Piaspe y sus infraestructuras de evacuación energética, el cual se ubicaría en los municipios guipuzcoanos de Azpeitia, Errezil y Zestoa.

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha resuelto que el proyecto impulsado por la multinacional noruega Statkraft "no cuenta con los requisitos imprescindibles para la protección del medio ambiente, lo que, a día de hoy, por el momento, hace imposible la ejecución del proyecto", según han detallado los tres ayuntamientos guipuzcoanos afectados en un comunicado conjunto.

Los consitorios de Azpeitia, Zestoa y Errezil han reivindicado desde el principio que todos los proyectos energéticos que deberían cumplir tres requisitos principales como son "control de la administración pública y participación ciudadana, garantizando así la posibilidad de propiedad pública comunitaria, y orientar la energía generada a satisfacer el consumo energético local, promoviendo la autosuficiencia y el beneficio social del territorio".

Así, los tres ayuntamientos guipuzcoanos han valorado positivamente el resultado de la evaluación ambiental del Gobierno Vasco y comunicarán a los vecinos de los terrenos afectados por el proyecto el contenido de la resolución.

Además, han afirmado que mantendrán su "firme compromiso con la transición energética, la protección del medio ambiente, los beneficios locales y la participación ciudadana".