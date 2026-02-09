Gobierno Vasco impulsa el uso y la aplicación de la inteligencia artificial en las pymes de Euskadi

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha en colaboración con IndesIA, la asociación para el impulso de la Economía del Dato y la Inteligencia Artificial, un programa de aceleración dirigido a pymes de Euskadi con el objetivo de facilitar la adopción la inteligencia artificial y reforzar la competitividad del tejido empresarial vasco.

El proyecto tiene como finalidad contribuir a la mejora de la productividad y la optimización de las cadenas de valor en sectores estratégicos, y se enmarca en la apuesta del Gobierno Vasco por impulsar la transformación digital de las pymes y promover el uso de tecnologías avanzadas en las empresas.

Talleres prácticos

Los hitos principales de esta iniciativa son dos jornadas prácticas e intensivas, dirigidas a pymes de cualquier sector que reconocen el potencial de la inteligencia artificial, pero que todavía no han definido cómo aplicarla de forma efectiva en su actividad.

Las empresas participantes trabajarán en la identificación de oportunidades reales de uso de la IA, la definición de procesos en los que pueden comenzar a usar esta tecnología y el análisis de los principales habilitadores necesarios para su adopción. Todo el proceso se realizará con el acompañamiento de expertos y a partir de casos reales, lo que permitirá a las pymes acercarse de forma práctica a la transformación digital, ha informado la Spri.

Además, la iniciativa es totalmente gratuita para las compañías participantes, ya que está financiada al 100% con fondos públicos y el interés en estos dos talleres ha sido "notable", han subrayado, dado que más de un centenar de pymes vascas se han inscrito para participar en ellos. Entre ellas, serán seleccionadas más de 50 empresas, 28 por cada taller, en función de su perfil y su grado de encaje con los objetivos marcados.