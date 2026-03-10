Gobierno vasco confía en que 'poco a poco' más ayuntamientos se sumen al canon a las viviendas vacías

De los Toyos ha descartado que nos encontremos ante otra burbuja inmobiliaria y ha defendido los esfuerzos del Gobierno vasco para poner en marcha una serie de medidas, sobre todo, para ampliar la oferta. En el caso de Vitoria, que el viceconsejero califica de privilegiada por la cantidad de suelo de la que dispone, ha explicado que Gobierno vasco y Ayuntamiento de Maider Etxebarria firmarán en los próximos meses un nuevo convenio que podría alcanzar los 1.200 pisos protegidos, elevando así lo anunciado por la alcaldesa. La mayoría estará en el barrio de Zabalgana.

En este barrio es también donde se construirán alojamientos dotaciones en levantes. 'No hemos inventado nada', ha explicado el viceconsejero, que ante las suspicacias que pueden levantar entre el vecindario estas operaciones pide empatía. 'Reclamo empatía a los que ya han tenido la suerte de ser adjudicatarios de una vivienda protegida, que no te parezca mal que donde tú vives pueda vivir más gente con las mismas necesidades que tú'.

De los Toyos ha confiado en que los ayuntamientos vayan incorporando poco a poco el canon a las viviendas vacías, que recuerda, es compatible con los recargos en el IBI que se aplica por ejemplo en Vitoria. El viceconsejero defiende que hay que dar opciones a los propietarios de viviendas vacías, pero que si resisten, 'lo más coercitivo' es el canon.