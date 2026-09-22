Gaztelagun llega a 7.906 perceptores en Euskadi, un 3% más que antes de la aprobación del Decreto de Medidas Urgentes

El programa Gaztelagun del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, ha alcanzado los 7.906 perceptores activos en Euskadi, un 3% más que antes de la aprobación del Decreto de Medidas Urgentes.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha señalado que esta iniciativa "ha incorporado 228 nuevos perceptores desde mayo, mientras las solicitudes registradas hasta el 1 de septiembre han aumentado un 18,2% respecto al mismo periodo del año pasado".

Itxaso ha hecho estas afirmaciones en el 74 Festival de Cine de San Sebastián donde ha presentado el ciclo 'Cine y Vivienda' y el punto de atención directa de Gaztelagun en la plaza Okendo.

El consejero ha destacado que se aprecia ya "el efecto de las modificaciones introducidas en el programa durante la primavera y, especialmente, el proceso de tramitación de las solicitudes recibidas durante los últimos meses".

Según ha indicado, "a fecha 1 de septiembre de 2026, Gaztelagun contaba con 7.728 perceptores activos y, en apenas dos semanas, esta cifra se ha elevado hasta los 7.906 actuales", después de que "en junio, julio y agosto se haya desarrollado buena parte del proceso de tramitación de las solicitudes presentadas tras la entrada en vigor de las nuevas medidas".

El consejero, acompañado del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha subrayado que "los cambios introducidos en Gaztelagun no se pueden quedar en una modificación normativa, sino que deben traducirse en ayudas que lleguen a las personas jóvenes".

Además, ha indicado que "a 1 de septiembre de 2026 se habían registrado 3.641 solicitudes correspondientes al año en curso, frente a las 3.080 contabilizadas en la misma fecha de 2025", lo que supone "un incremento del 18,2%".

Itxaso ha recordado que Gaztelagun se puso en marcha en 2019 y se convirtió en un programa estructural a partir de 2022. Desde entonces, ha acumulado 32.266 solicitudes y ha atendido a 18.062 personas beneficiarias en algún momento de su recorrido.

Para el consejero, "Gaztelagun ha demostrado que una ayuda directa puede marcar una diferencia importante en las decisiones de emancipación de miles de jóvenes".

El ciclo 'Cine y Vivienda' del Zinemaldia ofrecerá una selección de cuatro películas que abordan desde distintas épocas y geografías el acceso a un hogar, su pérdida, la desigualdad residencial y los proyectos de vida: 'El pisito' (Marco Ferreri, España, 1958), 'Cinco metros cuadrados' (Max Lemcke, España, 2011), 'Gisaengchung/ Parasite/ Parásitos') (Bong Joon-ho, Corea del Sur, 2019) y 'Nomadland' (Chloé Zhao, Estados Unidos, 2020).