Detenido en Vitoria tras estafar a cinco personas de origen extranjero con la entrega de documentación española

La Ertzaintza ha detenido este domingo en la capital alavesa a un hombre, de 44 años, por estafar a, al menos, cinco personas extranjeras. El presunto estafador contactaba con las víctimas, la mayoría de origen latinoamericano, en locales de juegos y apuestas. Se presentaba como mediador y facilitador para la obtención de diferentes tipos de documentación y trámites administrativos necesarios para su estancia en el estado español, según ha detallado en un comunicado el Departamento de Seguridad.

En los últimos dos meses, cinco personas fueron víctimas del estafador, quien les hizo firmar contratos privados, teniendo que adelantar ciertas cantidades de dinero en función del cometido a realizar.

Un par de personas afectadas adelantaron dinero para el alquiler de habitaciones o viviendas donde nunca llegaron a residir, otras solicitaron el canje de permisos de conducir extranjeros por permisos válidos en el Estado. En este caso, simulaba ser propietario de una autoescuela, con el fin de garantizar la documentación necesaria para el canje del permiso de conducir homologado.

Una de las víctimas, tras hablar con otras personas que habían firmado contratos de préstamo entre particulares similares al suyo, empezó a sospechar del supuesto facilitador de documentos y requirió la presencia de la Ertzaintza en la cita que habían concertado.

A primera hora de la tarde de ayer, el estafador acudió al lugar de encuentro al objeto de realizar un supuesto canje del permiso de conducir de la víctima, a cambio de un pago adelantado de 675 euros. En el transcurso de la interacción entre ambas partes, varios agentes de la Ertzaintza intervinieron y procedieron a su identificación y detención por un delito de estafa continuada.

El arrestado, de 44 años y con antecedentes policiales por delitos similares, pasará a disposición judicial en las próximas horas, mientras la investigación sigue abierta para tratar de determinar la existencia de nuevas víctimas del estafador.