Detenido en Irun el cabecilla de una organización criminal que manipulaba máquinas de ruleta en salas de juego

La Ertzaintza ha detenido en Irun (Gipuzkoa) al cabecilla de una organización criminal que manipulaba máquinas de ruleta de salones de juego. El hombre, de 29 años y que ha ingresado en prisión, fue sorprendido manipulando diferentes máquinas en un salón de juego y en el momento del arresto portaba más de 31.000 euros que había logrado sustraer ese día.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de la una del mediodía del pasado jueves, fue requerida presencia policial en un salón de juego ubicado en Irun porque, según señalaban, unos individuos estarían perpetrando un robo. Una dotación de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se aproximó al lugar y vio que un hombre salía corriendo del establecimiento siendo perseguido por un trabajador del mismo.

En ese momento, dos ertzainas fuera de servicio que se encontraban en una terraza próxima, al percatarse de la situación, interceptaron la marcha del sospechoso, el cual fue detenido finalmente por la patrulla uniformada. Los agentes trataron de identificarle en un primer momento sin éxito, ya que portaba distintas documentaciones falsificadas.

El sospechoso llevaba en diferentes bolsillos numerosos fajos de billetes de 50 euros, superando los 31.000 euros. Entre sus pertenencias fueron hallados también unos alicates, un rollo de alambre y un fragmento cortado del mismo en forma de gancho, elementos de los que, supuestamente, se habría valido para forzar la ruleta, entre otras máquinas del local, logrando cobrar diversos premios de importantes cuantías.

Tras realizar las comprobaciones necesarias, fue detenido como autor de un delito de robo con fuerza. Se trata del responsable de una organización criminal dedicada a este tipo de manipulaciones y había actuado con la complicidad de, al menos, otros dos miembros, que habían logrado abandonar el lugar al ser detectados.

Al parecer, estos habrían perpetrado un robo similar el día anterior, en otro local de la misma empresa en San Sebastián, en la que, según señalaron sus responsables, ya se habían percatado de entregas de premios irregulares, estimando que la cantidad total sustraída ascendía a más de 48.000 euros.

La manipulación consistía en que el líder del grupo perforaba las cúpulas de protección de las máquinas tipo ruleta e introducía una varilla o alambre con el fin de modificar el giro normal de la bola, forzando su parada en un número concreto predeterminado al cual habían apostado de forma coordinada, haciendo creer a los responsables de los locales que habían obtenido los premios de manera lícita, cobrándolos posteriormente.

Para acceder a los locales de juego, el grupo utilizaba múltiples documentaciones falsas y utilizadas por diferentes miembros indistintamente, lo que dificultaba su identificación y seguimiento. La investigación continúa abierta con el fin de localizar a los cómplices huidos, y no se descarta la implicación del grupo en otros actos delictivos similares. El arrestado fue presentado ante la Autoridad Judicial, donde se determinó su ingreso en prisión.

Los presuntos autores de estos hechos ya estaban siendo monitorizados por la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza que, a su vez, había dado cuenta de sus movimientos a la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial (SECIC) que llevaba meses investigando a estas personas, en el marco de una investigación conjunta con el Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas de la EDEV Central de la Policía Nacional.

La investigación llevada a cabo por la SECIC determina que el hombre detenido forma parte de una organización criminal que opera por todo el Estado, y es el responsable de la misma y el encargado de realizar las manipulaciones en las máquinas.

Desde principios de año esta organización habría cometido, al menos, nueve robos en salones de juego de diferentes provincias españolas, siete de ellos en Gipuzkoa, con un montante total sustraído que supera los 400.000 euros.

Sin embargo, la banda no sería nueva para la SECIC, puesto que en el año 2023 llevaron a cabo otra investigación conjunta con Policía Nacional en la cual, los mismos autores, fueron investigados por hechos similares.