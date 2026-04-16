Estupefacientes

Detenido el conductor de un tren turístico con escolares por conducir drogado en Sopela

En el tren, que ha tenido que ser inmovilizado, viajaban 35 niños y niñas con sus profesoras

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza.
Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza. | EFE/Javier Etxezarreta

La Ertzaintza ha sido alertada de que el conductor de un tren turístico que transportaba a los escolares y sus profesoras aparentaba estar conduciendo bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los agentes se han desplazado al lugar y, al observar que este hombre mantenía una actitud agitada, han procedido a realizarle el test para la detención de sustancias estupefacientes, que ha arrojado un resultado positivo. Además, en un registro superficial realizado a este conductor, le han localizado una bolsita con polvo blanco y nueve pastillas, presuntamente, estupefacientes.

Antes estos hechos, han procedido a detener al hombre, de 45 años por un presunto delito contra la seguridad vial, y a proponerle para sanción administrativa por infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por la posesión de las drogas.

Posteriormente, ha sido trasladado a dependencias de la comisaría de Getxo para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial. El tren ha quedado inmovilizado en el lugar y los menores han sido trasladados en autobús a su centro escolar.

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