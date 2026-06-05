Detenida una mujer en Azpeitia por robar joyas en residencias y domicilios de personas mayores para su venta

La Ertzaintza ha detenido en Azpeitia (Gipuzkoa) a una mujer de 48 años, e investigado a dos hombres, de 61 y 26 años, por sustraer varias joyas en domicilios y residencias donde ella trabajaba como cuidadora para después venderlas en establecimientos de compraventa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, agentes de investigación de la comisaría de Urola-Kosta, comenzaron a finales del año pasado, debido a la interposición de varias denuncias, una investigación por la sustracción de una gran cantidad de joyas en diversos domicilios y residencias de mayores de Gipuzkoa.

Las indagaciones realizadas determinaron que una mujer, de 48 años, que trabaja como cuidadora de personas de avanzada edad tanto en domicilios particulares como en residencias, había sustraído en estos lugares diversas joyas y relojes, la mayoría de oro, durante los últimos meses.

Posteriormente, entregaba estas joyas tanto a su pareja como a su hijo, de 61 y 26 años, respectivamente, para que ellos las vendieran en establecimientos de compraventa de oro y joyas. En total, se calcula que mediante estas transacciones habrían obtenido un beneficio de más de once mil euros.

Durante la mañana de este pasado jueves, agentes de la comisaría de Urola-Kosta, con la colaboración de perros y guías de la Unidad Canina, realizaron una entrada y registro en el domicilio en el que residen estas personas en el que fueron incautadas numerosas joyas y documentación que las incriminan en diferentes robos.

Ante estos hechos, la mujer fue detenida como presunta autora de hurto agravado con abuso de confianza, receptación y blanqueo de capitales en el seno de grupo criminal, y a su pareja y al hijo de ambos se les abrieron diligencias como investigados por estos mismos hechos.

La arrestada fue trasladada a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesta a disposición judicial.