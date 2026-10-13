Consejera vasca de Justicia pide no cejar en aclarar las desapariciones de la transición

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José (PSE-EE), ha reclamado este martes al Estado que "no ceje en el obligado empeño de trabajar por el esclarecimiento" de los casos de las personas desaparecidas durante la transición.

San José ha hecho esta petición durante la presentación de la exposición 'Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. Una desaparición sin víctima' que ha sido inaugurada este martes en la Plaza Okendo de San Sebastián en el contexto del 50 aniversario de la desaparición de este dirigente de ETA-pm cuyo caso que sigue aún sin esclarecerse.

Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, dirigente de ETA-pm fue visto con vida por última vez el 23 de julio de 1976 en el País Vasco francés. Desde entonces, su desaparición sigue siendo un misterio. Se ha acusado tanto al terrorismo parapolicial como a la facción más radical de ETA político-militar, que ya le había secuestrado con anterioridad. Aunque se desconoce qué ocurrió realmente.

En el acto también han participado el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora que organiza la muestra.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 2 de noviembre en la citada plaza donostiarra, está compuesta por 22 paneles y tiene como objeto interpelar al transeúnte, provocar la curiosidad de quien desconoce este caso y sus implicaciones, y "también a quien le resulte difícil mirar a un pasado plagado de violencia", según indica Gogora.

Durante su intervención en el acto, María Jesús San José, ha dicho que la "ausencia" de Pertur durante los últimos 50 años "nos interpela como sociedad" y "nos obliga a preguntarnos si se han realizado durante todos estos años los esfuerzos necesarios para lograr encontrarlo, aclarar lo ocurrido y paliar en la medida de lo posible el sufrimiento de su familia". "Porque es una herida -ha añadido- que si no sana seguirá pasando de generación en generación. No la cura el tiempo, sólo pueden hacerlo la verdad, la justicia y la reparación. Algo que se les ha negado. Y para que estas tres condiciones puedan darse, lo fundamental es saber qué pasó aquel día", ha remarcado. "Por eso -ha proseguido-, de la misma forma en que las familias de los desaparecidos durante el franquismo empiezan a ver aliviado su dolor, quiero reivindicar el derecho que tienen también las familias de los desaparecidos durante la transición a descansar definitivamente de esa búsqueda".

En esta línea, ha reclamado al Estado "que cumpla con su responsabilidad" y que "no ceje en el obligado empeño de trabajar por el esclarecimiento de estos crímenes". En paralelo, ha exigido además "a quienes saben y llevan años sin atreverse a hablar" que "den un paso adelante, rompan el miedo y colaboren". "Sólo así podremos cicatrizar tantas décadas después la incurable herida de su ausencia", ha matizado.