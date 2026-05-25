'Cabaret', 'El caserío', 'kastañuela western' y un 'marika de Gernika' en la programación de 'Euskalduna Nagusia'

El Palacio Euskalduna de Bilbao ha presentado este lunes su programación cultural 'Euskalduna Nagusia', que comenzará el 19 de agosto y se alargará hasta finales de septiembre, y en la que ofrecerá propuestas diversas como un cabaret inmersivo, una zarzuela vasca contenida en un caserío, un 'kastañuela western' ambientado en el Bilbao de los 80 o un monólogo autobiográfico de un 'marika' de Gernika, entre otras.

El "plato fuerte" de la programación es el espectáculo 'Cabaret', de la productora LETSGO, que transformará el teatro en un espacio 360º "donde las reglas desaparecen" y el público será partícipe "de un universo inspirado en el decadente y seductor Kit Kat Club" de Berlín. Podrá verse desde el 19 de agosto hasta el 6 de septiembre.

Del 20 de agosto al 6 de septiembre se ofrecerá 'Operación maletero - Kastañuela Western', una comedia ambientada en el Bilbao de los años 80 con tres mujeres (Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ylenia Baglietto) se enfrentan a situaciones surrealistas.

La ganadora de un MAX 'Menú Cerrado' (22 agosto - 6 septiembre) es una comedia que "convierte una cena entre amigos en un viaje tan hilarante como revelador". En el reparto figuran Carlos Santos, Raúl Fernández de Pablo y Nacho López.

En las mismas fechas, Gorka Mínguez y Gemma Martínez protagonizan la historia de una pareja en 'El amor no se reproduce en cautividad', una historia que "reflexiona sobre las relaciones humanas y los límites que la sociedad impone al deseo".

Los días 23, 26, 28 y 29 de agosto, Z.U.K.U.A. (Zuek Ulertzeko Komedia Umoretsu Absurdua) ofrece humor absurdo e irónico en euskera en una comedia en la que Maria Cruickshank y Ugaitz Alegría, que coincidieron en Goenkale, invitarán a "reírse de todo".

Por su parte, 'Marika de Gernika' (22, 27 y 30 de agosto) contará la historia personal de Mitxel Santamaría abordando temas como la identidad, el 'bullying' o la diversidad "desde una mirada autobiográfica, divertida y reivindicativa".

Finalmente, el 24 y 26 de septiembre, la programación 'Euskalduna Nagusia' cierra con 'El caserío', la "zarzuela vasca por antonomasia" coincidienco con el centenario de su regreso. 60 artistas y 35 músicos interpertarán en directo esta producción qcon la dirección escénica de Yolanda Bustillo, la escenografía de Ignacio Goitia y la música de Hesús Guridi, interpretada por la Orquesta Sinfónica Labayru.

Además, durante la semana grande de Bilbao, la programación se completará con Euskalduna Klub, una serie de espacios de encuentro y visitas guiadas gratuitas todos los sábados abiertas a todos los públicos para "descubrir los espacios y curiosidades del Palacio desde una mirada diferente".