Alertan del incremento de la siniestralidad mortal en las carreteras convencionales, que "no se cuidan"

El presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, y su gerente, Eduardo Martínez, han hecho balance de su campaña de verano que ha puesto el foco en los motoristas y de los datos del verano.

Martínez de Artola ha destacado que del 1 de julio al 30 de septiembre de este año se ha batido un récord histórico de desplazamientos en España, con 141.170.569, y en el País Vasco, con 39.917.408, un 3,36% más que el año anterior.

Los desplazamientos más recurrentes en la Comunidad Autónoma Vasca son los internos. En cuanto a la siniestralidad, ha destacado que los siniestros mortales "aumentan" tanto en España, con 312 este verano (uno más que el año anterior), como en Euskadi, con 13, de los cuales cinco han sido en Gipuzkoa, seis en Álava y dos en Bizkaia (cinco más que el año anterior), y Navarra, con ocho (dos más que en 2024).

Carreteras 'más mortales'

Además, Martínez de Artola ha indicado que "las carreteras convencionales han sido las más mortales, tanto en España como la CAV y Navarra" y ha recalcado que "hay que mantenerlas", porque "no se cuidan".

Tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra la mayoría de fallecidos viajaban en turismos. Un total de 17 personas murieron en Euskadi y Navarra este verano cuando viajaban en coche, 10 más que en el mismo periodo de 2024, cuando en las dos comunidades fallecieron un total de siete personas viajando en turismos.

Las motocicletas se han cobrado cuatro víctimas en las dos comunidades en 2025, dos menos que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo seis. Por otro lado, el presidente del RACVN ha indicado que "no hay patrón similar" en cuanto a la edad de las víctimas.

Así, "en Euskadi el grupo de usuarios entre 14 y 24 años es el que más fallecidos han acumulado en verano; seguidos de los que van desde los 25 a los 64 años con un total de ocho fallecidos". En Navarra, el mayor número de fallecidos se ha dado entre las personas mayores de 65 años y en el conjunto de España el grupo de edad con más personas fallecidas es el de 45 a 54 años con 41 personas fallecidas, siete menos respecto a 2024.