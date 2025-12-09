Justicia

Absueltos los 21 antiabortistas que se concentraban frente a una clínica en Vitoria-Gasteiz

El juzgado descarta la existencia de hostigamiento, porque "nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas"

Europa Press

Vitoria |

Juicio contra antiabortistas en Vitoria
Juicio contra antiabortistas en Vitoria | Agencia EFE

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria-Gasteiz ha absuelto del delito de coacciones a 21 personas que se concentraron y rezaron ante una clínica, donde se realizan interrupciones del embarazo en la capital alavesa, entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022.

En su sentencia, el juzgado considera que "no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo", porque "nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas".

Asimismo, expone que la prueba practicada durante el juicio por estos hechos permite "descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza" por parte de los acusados.

Según la sentencia, "no consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes".

