Dock of the Bay, el Festival de Cine Documental Musical de Donostia, presenta toda su programación.

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

El Festival de Cine Documental Musical de Donostia, Dock of the Bay, que tendrá lugar del 2 al 7 de mayo de 2022, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las películas a competición. En palabras de Eva Rivera, directora del Festival “un programa extenso, intenso, de un año en el que, ya os lo aviso, no se podrá estar en todo porque el tiempo es limitado y el Festival sólo dura una semana. 15 años de vida y solo una semana. Disfrutémosla”. En esta decimoquinta edición se proyectarán 23 documentales.