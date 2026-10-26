XaBi Luna y Sheila Sevillano culminan sus cinco proyectos de "Rumbos olvidados" tras recorrer 21.200 kilómetros en bicicleta

Xabi Luna y Sheila Sevillano han regresado a Pamplona después de completar la aventura de Rumbos Olvidados, un viaje solidario de un año y medio en el que han recorrido 21.200 kilómetros en bicicleta, distribuidos en 300 etapas, y atravesado más de 40 países. En Onda Cero Pamplona, han compartido las experiencias, dificultades y aprendizajes de una iniciativa que ha combinado el deporte con la cooperación internacional.

Durante el recorrido han impulsado cinco proyectos en Tayikistán, Angola, Camerún, Bolivia y Ucrania. Las actuaciones han incluido la mejora de centros de salud, el acceso al agua, la instalación de electricidad, la construcción de una cantina escolar para niños sin recursos y la mejora de infraestructuras educativas y de seguridad. Una de las realidades que más les ha impactado ha sido comprobar que varios centros sanitarios carecían de agua corriente, una carencia que dificulta incluso las tareas más básicas de atención a los pacientes.

Más allá de las intervenciones materiales, ambos destacan los vínculos personales creados con las personas y organizaciones locales. También reivindican la necesidad de dar visibilidad a países y crisis que desaparecen de la actualidad informativa, y reclaman una mayor implicación de los gobiernos ante las desigualdades que persisten en territorios ricos en recursos naturales.

El objetivo económico de la aventura era recaudar 100.000 euros, una cifra que no han alcanzado. Sin embargo, han conseguido reunir alrededor de 51.000 euros gracias a las aportaciones recibidas y valoran positivamente el resultado. La cantidad pendiente para cubrir los proyectos será asumida por las organizaciones colaboradoras.

La aventura ciclista termina, pero su compromiso continúa. Ya trabajan en nuevas iniciativas en Filipinas, Pakistán, Nigeria y Venezuela.