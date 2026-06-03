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Xabi Luna: “No seremos conscientes de todo lo vivido hasta que estemos sentados en el sofá de casa”

Más de un año después de iniciar su viaje solidario en bicicleta alrededor del mundo, Xabi Luna y Sheila Sevillano continúan sumando kilómetros, experiencias y proyectos humanitarios. Desde Bolivia, donde desarrollan nuevas acciones sanitarias en comunidades vulnerables, los impulsores de "Rumbos Olvidados" hacen balance de una aventura que ya les ha llevado por 31 países y más de 15.500 kilómetros.

Marisa Lacabe

Pamplona / Iruña |

Hablamos en Onda Cero con Xabi Luna y Sheila Sevillano siguen avanzando en su proyecto solidario "Rumbos Olvidados", un viaje en bicicleta que les lleva a realizar distintas acciones humanitarias en diferentes países. Más de un año después de su salida desde Navarra, la pareja suma ya más de 15.500 kilómetros recorridos y ha atravesado 31 países.

Actualmente se encuentran en Bolivia, donde desarrollan el cuarto gran proyecto solidario de su recorrido tras las iniciativas llevadas a cabo en Tayikistán, Angola y Camerún. Sin embargo, el paso por el país sudamericano les ha brindado también oportunidades inesperadas para colaborar con otras organizaciones y ampliar su labor sobre el terreno.

Durante las últimas semanas han participado en proyectos sanitarios en zonas rurales muy aisladas de Bolivia, algunas de ellas incomunicadas durante meses debido a las lluvias. Allí han colaborado en actividades de prevención de la enfermedad de Chagas, talleres de lactancia materna y formación en reanimación cardiopulmonar.

Uno de los momentos que más les impactó fue la visita a un hospital donde conocieron las dificultades para atender a bebés prematuros. Tras comprobar que algunos recién nacidos eran trasladados utilizando mantas y bolsas de agua caliente por la falta de equipamiento adecuado, decidieron impulsar una campaña para adquirir incubadoras. Gracias al apoyo recibido y a la colaboración del Colegio de Enfermería y de Medicina Abierta al Mundo, lograron financiar dos equipos que ya han sido instalados en el Hospital Materno Infantil de Trinidad.

En los próximos días desarrollarán nuevos talleres de formación dirigidos a profesionales sanitarios y personal de centros asistenciales, además de desplazarse a comunidades indígenas aisladas. Entre sus planes figura navegar por el río Maniquí para convivir con comunidades chimanes y conocer de primera mano su realidad, con el objetivo de identificar posibles necesidades y futuros proyectos de cooperación.

La experiencia boliviana está marcada además por la compleja situación política y social que atraviesa el país. Luna y Sevillano han tenido que atravesar diversos bloqueos de carreteras y convivir con las consecuencias de la escasez de combustible y las protestas que se están produciendo en distintas zonas del territorio.

Su próximo gran destino será Ucrania, donde colaborarán con un orfanato en Kamenets-Podolski. Allí esperan contribuir a mejorar instalaciones básicas, como los baños del centro, además de documentar las dificultades cotidianas que afronta la población en un contexto de guerra.

Y cuando finalice esta etapa tampoco llegará el descanso. Tras regresar brevemente a Navarra, apenas diez días, viajarán a Etiopía para supervisar la construcción de dos pozos financiados con sus propios ahorros y posteriormente participarán en un proyecto de instalación de placas solares en un hospital de Filipinas.

Aunque reconocen el desgaste económico y físico que supone una aventura de estas dimensiones, aseguran que las experiencias vividas y las personas conocidas en el camino les han transformado profundamente.

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