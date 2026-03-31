Las victimas de abusos de la Iglesia en Navarra, entre el alivio, la desconfianza y la incertidumbre

Las victimas de abusos de la Iglesia han recibido con una mezcla de alivio, desconfianza e incertidumbre el protocolo suscrito ayer por el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal que establece una reparación económica a quienes sufrieron estos abusos, así como medidas en las dimensiones psicológicas, sociales y humanas. En Navarra se han presentado más de 80 denuncias por este tipo de hechos, si bien, según apuntan por parte de las asociaciones afectadas, es difícil a día de hoy conocer cuantas personas podrán beneficiarse de esta reparación económica.

Sin participación víctimas

En Onda Cero Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, habla de buena noticia, si bien mantiene sus dudas en cuanto a su implantación. Denuncian que no se implanten baremos ya que pueden suponer reparaciones y valoraciones dispares. " Se podrían establecer unos mínimos y unos máximos habida cuenta de la gravedad, el tiempo, la insistencia y las secuelas", sostiene Zudaire. A pesar de la buena noticia admite que hay desconfianza: " Estamos contentos, pero todavía tenemos ese pequeño resquicio de desconfianza de la letra pequeña". En cuanto a las indemnizaciones plantea Zudaire " una indemnización transversal, para que haya menos diferencias de las que está habiendo ahora con el plan PRIVA, ya que van desde 5.000 hasta 99.000 euros". Denuncia por ultimo que "no han contado con nosotros otra vez y no sabemos exactamente qué es lo que han firmado". "Sabemos alguna cosa, pero vamos, la letra pequeña no la conocemos. Y como siempre, la Iglesia a controlar el dinero", finaliza.

Cambio enfoque víctimas

También ve positivo el paso dado la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN) . En Más de Uno Pamplona su portavoz, Mikel Eziolaza, ha señalado que "supone un cambio importante en el enfoque hacia las víctimas". No obstante subraya que, aunque la reparación económica puede ser necesaria, "no es suficiente para compensar los daños sufridos, muchos de los cuales son permanentes". En este sentido valora especialmente que se contemple el acompañamiento psicológico y psiquiátrico, así como "otras medidas de apoyo que permitan a las víctimas recuperar, en la medida de lo posible, su vida cotidiana". Desde AVIPIREN ven con buenos ojos la creación de una comisión mixta, con participación de las víctimas, ya que "garantiza una mayor transparencia y una escucha más directa de sus testimonios". Aunque la Iglesia sigue teniendo un papel en el proceso el portavoz de Avipiren considera importante que forme parte, ya que "debe asumir su responsabilidad y escuchar el sufrimiento causado".