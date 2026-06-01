Fallece un hombre de 38 años tras sufrir una salida de vía en Burgui

Un hombre de 38 años ha fallecido la madrugada del lunes tras sufrir una salida de vía en la NA-137, en Burgui.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 03:56 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Navascués, al equipo médico de Isaba, una ambulancia de soporte vital básico, patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral y efectivos de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 15.6 de la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia), en el término municipal de Burgui, cuando un vehículo ha sufrido una salida de vía y ha chocado frontalmente contra un edificio.

A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 38 años, ya había fallecido como consecuencia del impacto.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.