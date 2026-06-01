Osasuna necesita reflexión y análisis

Osasuna necesita hacer una reflexión sobre lo que ha pasado esta temporada y sobre cómo quiere encaminar la próxima campaña. La salvación agónica dejó tras un análisis inicial las primeras decisiones: Alessio Lisci ya no es el entrenador del primer equipo y se busca nuevo cuerpo técnico que "suponga un estímulo para la plantilla", en palabras del director deportivo Braulio Vázquez.

Desde el Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona José Mari Sexmilo, Enrique Maya y José Javier Echeverría dan su opinión sobre el balance de una temporada que terminó con cinco derrotas consecutivas y una salvación agónica gracias al Elche que deja un mal sabor de boca. Hay que coger perspectiva para hacer un análisis en frío de por qué pasó y qué hay que hacer para que la próxima campaña todo vaya mejor.

Será clave en ese sentido acertar con el perfil del entrenador que dirija el próximo proyecto: jugadores demasiado encorsetados por sistemas rígidos que no dejan libertad al futbolista pueden rendir menos, como en parte ha ocurrido esta temporada. El club va dando también pasos en la confección de la próxima plantilla, que en principio y a la espera de ver si hay salidas no variará mucho: Juan Cruz sale del club tras seis temporadas al terminar su último contrato mientras que Kike Barja ha renovado por dos años tras finalizar también ahora su vinculación actual. Los contertulios opinan sobre qué creen que necesita el próximo Osasuna para enganchar con su fútbol al aficionado y lograr una salvación holgada.