La banda Señor Lemur y la Fundación Vicente Ferrer proponen un viaje musical a los 80 para apoyar a la infancia de Gaza

La sala Zentral de Pamplona acogerá el próximo 14 de junio, a las 19:00 horas, el concierto solidario "Viaje a los 80", una iniciativa impulsada por la banda navarra Señor Lemur y la Fundación Vicente Ferrer para recaudar fondos destinados a la protección y atención psicosocial de niños y niñas de Gaza.

Durante una entrevista en Onda Cero Pamplona, la delegada de la Fundación Vicente Ferrer en Navarra, Marian García, explicó que la organización, conocida principalmente por su trabajo en India durante más de cinco décadas, ha ampliado en los últimos años su ámbito de actuación a otros países como Filipinas, Sri Lanka, Mozambique o Nepal. Ahora también desarrolla un importante proyecto en Gaza centrado en la infancia, uno de los colectivos más vulnerables ante las consecuencias de la guerra.

La iniciativa, que ya está en marcha y tendrá una duración cercana a los tres años, aspira a atender a 4.800 niños, niñas y adolescentes, además de trabajar con sus familias y educadores. El programa contempla cuatro grandes líneas de actuación. La primera consiste en garantizar espacios seguros para los menores; la segunda, cubrir necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la higiene y la protección. El eje central del proyecto será la atención psicosocial, desarrollada junto a organizaciones especializadas que emplean herramientas como la expresión artística para ayudar a los menores a gestionar el trauma provocado por el conflicto. Además, el trabajo se extenderá a su entorno familiar y educativo.

García destacó que, aunque las noticias sobre Gaza ya no ocupen los primeros titulares cada día, el sufrimiento de la población continúa. Por ello, subrayó la importancia de mantener el apoyo y la solidaridad hacia quienes siguen padeciendo las consecuencias de la guerra, especialmente los niños y niñas.

La colaboración con Señor Lemur surgió después de que miembros de la Fundación conocieran a la banda en diferentes actuaciones celebradas en Pamplona. Según explicó el guitarrista Félix González, la propuesta fue acogida con entusiasmo desde el primer momento. Tanto él como el batería Guillermo Muruzábal señalaron que participar en una iniciativa con un objetivo social tan importante supone una motivación especial para el grupo.

El concierto ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes éxitos de los años ochenta y otras canciones muy populares que invitan a cantar y bailar. El objetivo, explicaron los músicos, es que el público participe activamente y disfrute de una experiencia festiva en la que la solidaridad sea también protagonista.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de la web de Zentral o en las oficinas de la Fundación Vicente Ferrer en Pamplona. También existe la posibilidad de colaborar mediante la fila cero. Los organizadores confían en llenar la sala y recuerdan que pequeñas aportaciones individuales pueden convertirse en una ayuda decisiva cuando se suman a las de muchas otras personas.

“Podemos disfrutar y al mismo tiempo colaborar”, resumió Marian García, convencida de que la música es también una poderosa herramienta de transformación social.