UNICEF Comité Navarra acoge la primera reunión de trabajo del Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes

UNICEF Comité Navarra ha acogido en su sede la primera reunión de trabajo del Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes, un órgano consultivo, participativo y de carácter no vinculante que da voz a la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos que les afectan. Las sesiones de trabajo permitirán recoger sus opiniones, propuestas y experiencias para trasladarlas posteriormente a las instituciones navarras

El Consejo está integrado por 17 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años, procedentes de distintos municipios de Navarra. Durante los próximos meses trabajarán sobre la salud desde su propia perspectiva, abordando tanto la salud física como el bienestar emocional e identificando los retos y necesidades que consideran prioritarios.

El Consejo ha sido recibido en la sede de UNICEF en Navarra por su presidente, Joaquín Ignacio Mencos Arraiza, y otros miembros de la junta. También ha estado recibiendo al Consejo, el Director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento del Gobierno de Navarra, Joseba Asiain Albisu.

Los niños, niñas y adolescentes del Consejo una vez saludado al equipo de UNICEF Comité Navarra y técnicos del Gobierno, y tras merendar, han iniciado su sesión de trabajo.

Foto de grupo del Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes | cedida

La salud mental, una de las próximas líneas de trabajo

Una de las próximas sesiones del Consejo estará dedicada al bienestar emocional y la salud mental. Para preparar este trabajo, sus integrantes analizarán distintos materiales, entre ellos el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2024-2026 sobre salud mental, elaborado por UNICEF.

Según este informe, entre las y los adolescentes de 12 a 16 años, el 18,8 % afirma haber tenido con seguridad un problema de salud mental durante el último año. De ellos, el 39,6 % no se lo contó a nadie y el 53 % no pidió ayuda. Estos datos subrayan la importancia de escuchar a la adolescencia, conocer sus experiencias y eliminar las barreras que dificultan la expresión del malestar y la búsqueda de apoyo.

Un derecho reconocido por la legislación navarra

La creación del Consejo responde a lo previsto en la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra, que establece la creación de este órgano como espacio de participación de niños, niñas y adolescentes. Entre sus objetivos se encuentra facilitar que puedan expresar sus opiniones, formular propuestas y participar en las políticas que les afectan.

UNICEF Comité Navarra impulsó la inclusión de este compromiso en la legislación foral y ha defendido la necesidad de que la infancia y la adolescencia dispongan de cauces estables, accesibles y efectivos para ser escuchadas por las instituciones. En esta línea, UNICEF Comité Navarra y Gobierno de Navarra en vienen colaborando, en el marco de un protocolo de colaboración para impulsar la participación infantil en distintos espacios como el ámbito local o el sistema de protección.

Sobre el Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes

El Consejo es un órgano colegiado permanente de carácter consultivo, no vinculante y participativo. Entre sus funciones se encuentran formular propuestas a la Administración, participar en consultas sobre leyes y planes que afecten a la infancia y la adolescencia, representar sus intereses y promover valores como la igualdad y la no discriminación.

Asimismo, contribuirá a dar a conocer el trabajo de los grupos de participación infantil de Navarra, fomentará el asociacionismo y colaborará con entidades defensoras de los derechos de la infancia. Anualmente trasladará al Gobierno de Navarra sus reflexiones y propuestas.