El túnel de Belate, que prevé estar operativo a finales de 2027, está excavado al 88%

El nuevo túnel de Belate se encuentra excavado al 88% y quedan unos 300 metros para calar la boca norte y la boca sur, en una infraestructura que tendrá un total de 2.856 metros. Hasta el momento se han excavado 1.857,3 metros en la boca norte y 662,2 en la boca sur, es decir, un total de 2.519,5 metros. Actualmente, no obstante, los trabajos se encuentran en una de las partes más complicadas, en un punto en el que se alternan en el túnel materiales duros y blando, según han explicado los técnicos responsables de las obras. La unión de las dos bocas podría alcanzarse en el mes de junio. La excavación realizada hasta ahora corresponde a lo que se denomina el "avance" -la parte que se corresponderá con el superior del túnel-, pero todavía quedarían los llamados trabajos de "destroza" -que se corresponden con la parte inferior y que se llevarán a cabo cuando se haga el cale-. Alcaldes de la zona y medios de comunicación han podido visitar este viernes los avances de las obras, accediendo al túnel desde la boca norte. En la visita han participado el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres.

Obras 24 horas

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite ha afirmado que se trata de "una obra impresionante, que se está ejecutando con alta calidad en la gestión técnica". "Es una obra que se ha enfrentado a retos importantes que hemos conocido, con unos cambios continuos en la tipología de la geología, con una dificultad añadida por una importante cantidad de agua", ha apuntado, para asegurar que "se trabaja 24 horas al día siete días a la semana". El consejero no ha ofrecido plazos concretos para el final de la obra, aunque ha indicado que se intenta cumplir el objetivo de que esté culminada en diciembre de 2027. "La complejidad de la obra no termina por el hecho de que se haga el cale del túnel, que evidentemente es un hito fundamental. Hablar de plazos todavía es muy aventurado. Ahora lo que tenemos como objetivo cercano es que en un par de meses podamos asistir al cale", ha señalado. Óscar Chivite ha afirmado que "esta obra es una parte de tres obras fundamentales que la componen". "Estamos trabajando en la obra de 'entre túneles' y esperamos cuanto antes licitar el túnel de Almandoz. El objetivo es el conjunto", ha indicado, para apuntar que "no cabe duda" de que este año "empezaremos a licitar" el túnel de Almandoz.

Visita túneles de Belate | Onda Cero

Revisión UE

El consejero de Cohesión Territorial ha explicado que la Unión Europea está realizando una "revisión continuada" del desarrollo de la obra y "cada seis meses" el Gobierno de Navarra informa sobre la evolución. "Hay una espera hasta 2027 para hacer una revisión de que realmente estamos cumpliendo. Esto no es una fecha inamovible, sino que habrá que negociar con Europa y tendrán que valorar el esfuerzo que está haciendo esta Comunidad", ha resaltado. El consejero también se ha referido al nuevo modificado en el que está trabajando el Gobierno foral después de que la Intervención General emitiera un reparo suspensivo al primer sobrecoste de 8,5 millones de euros. "Estamos trabajando la empresa, junto con la Intervención y el Gobierno, para buscar las fórmulas para continuar con los abonos de los imprevistos. Se está empezando a tramitar el modificados dos", ha indicado. Chivite ha explicado que les gustaría tener listo el modificado "cuanto antes". "No podría decir fecha concreta, pero en pocas semanas nos gustaría tener el proyecto inicial. Esto necesita una justificacíon importante técnica. Vista la experiencia, lo que estamos priorizando es hacer un modificado que sea consistente, de tal forma que no tengamos los desencuentros que hemos tenido con la Intervención en el anterior", ha afirmado.

200 personas empleadas

En la duplicación del túnel de Belate trabajan actualmente cerca de 200 personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. La maquinaria para la excavación y el desescombro se concreta en un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca. Cabe recordar que las obras del túnel de Belate fueron adjudicadas a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar, pero esta última fue expulsada y excluida de sus derechos en esta unión de empresas tras la investigación de la UCO de la Guardia Civil y del Tribunal Supremo por el 'caso Cerdán'.