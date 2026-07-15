El tradicional 'Pobre de Mí' pone fin a los Sanfermines de 2026, marcados por las altas temperaturas. Miles de personas se han congregado a medianoche en la plaza Consistorial de Pamplona para despedir, con el tradicional 'Pobre de mí', los Sanfermines de 2026, que han estado marcados por unas temperaturas extremas. El mismo balcón de la Casa Consistorial desde el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra lanzaron el pasado 6 de julio el cohete anunciador de las fiestas, ha acogido, en esta ocasión, a las personas representantes de las candidaturas finalistas para el lanzamiento del chupinazo que no resultaron seleccionadas.

Candidaturas chupinazo

En concreto, han sido Kenia Cordero Rus, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, y Pablo Ganuza Nuñez, de la Coral Santiago de la Txantrea, la segunda y tercera entidad más votadas, las personas encargadas de repetir la tradicional fórmula que ha puesto fin a las fiestas de 2026. Ambos han salido al balcón a las doce de la noche para anunciar el final de las fiestas exclamando "Pamplonesas, pamploneses, han terminado los Sanfermines de 2026. Viva los Sanfermines de 2027", en euskera y castellano. Las miles de personas congregadas en la plaza Consistorial se han desanudado del cuello el pañuelo rojo, lo han elevado por encima de sus cabezas y han comenzado a entonar el 'Pobre de Mí'. También han seguido el Pobre de Mí desde el interior de la Casa Consistorial miembros de la Corporación municipal, los lanzadores del chupinazo el pasado 6 de julio, y representantes del resto de las candidaturas que no fueron seleccionadas para lanzar el cohete. El Pobre de Mí es el último acto de los Sanfermines y pone fin a las 204 horas de fiesta ininterrumpida que comenzaron el pasado 6 de julio, a las doce del mediodía, con el lanzamiento del Chupinazo, que corrió a cargo de Jean Louis Fernández, médico y responsable de la subdirección de Urgencias, y Araceli Sergio Aguilera, enfermera de UVI Móvil de Tafalla.