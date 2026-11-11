'Sustraiak, raíces perdidas': historias humanas que miran más allá de las cifras de la migración

El documental "Sustraiak, raíces perdidas", del cineasta navarro Luis Arrieta, ha sido reconocido con uno de los XII Premios Solidarios Onda Cero Navarra 2026, en la categoría de Comunicación y Sensibilización. Un reconocimiento especial para su director, que hasta ahora había recibido galardones en festivales cinematográficos y que destaca el valor de que su trabajo tenga también un impacto social.

La película sigue las historias de Hiba, Bachir y Manan, tres jóvenes que llegaron a Navarra siendo menores y sin acompañamiento familiar. El proyecto nació de un taller de sensibilización que puso en contacto a jóvenes de la ciudad con jóvenes migrantes y de una experiencia de mentoría a través de la escalada impulsada por Kideak y un grupo de escaladores de Rocópolis. Arrieta, cineasta y aficionado a la montaña, encontró en aquella experiencia una historia que merecía ser contada.

Para el director, la montaña funciona como una metáfora de la propia vida de estos jóvenes: personas con sueños y objetivos que deben superar numerosos obstáculos para salir adelante. La película pretende acercar al espectador a sus sentimientos, dificultades y experiencias, alejándose de las cifras y los discursos políticos que habitualmente rodean la realidad migratoria.

Sustraiak. Raíces perdidas | Cedida

Arrieta también pone el foco en la situación de vulnerabilidad que afrontan muchos de ellos al cumplir los 18 años, cuando pierden parte de la protección institucional y deben buscarse la vida sin documentación, formación o recursos suficientes. Por eso reivindica el acompañamiento posterior y considera que el deporte es una herramienta fundamental para favorecer la integración.

El cineasta ha querido evitar el victimismo y respetar la dignidad de los protagonistas, que incluso rechazaron recrear algunas de las situaciones más duras que habían vivido en la calle. Tras cerca de dos años de convivencia, los vínculos creados han ido más allá del documental. Dos de los protagonistas siguen vinculados a la escalada y Bachir ha conseguido regularizar su situación, completar una formación profesional y encontrar trabajo.

Arrieta confía en que la película contribuya a generar empatía y mejorar la convivencia frente a los mensajes de odio y rechazo.