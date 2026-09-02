Santiago Zuza: "Osasuna ha cambiado un endeudamiento muy negativo por un endeudamiento de inversión"

Los aficionados de Osasuna, y los clubes rivales, han observado este verano cómo la venta histórica de Víctor Muñoz por 40 millones de euros al Liverpool (la mitad de ellos para Osasuna)no se ha traducido en un gasto de parecido importe para reforzar al equipo. El Director deportivo Braulio Vázquez dio algunas explicaciones al respecto de por qué su departamento no contaba con 20 millones de euros para inversión. Junto a ello hemos visto cómo los clubes de La Liga han vendido en una proporción mucho mayor de lo que han invertido en fichajes. Además, el socio rojillo ve cómo las entidades que son Sociedades Anónimas Deportivas realizan ampliaciones de capital que les permiten crecer mientras Osasuna ya está en máximos históricos en las tres partidas que le dan ingresos: derechos de televisión, socios y taquillas y publicidad, y tiene difícil crecer más, aun habiendo duplicado las cantidades que entran al club en dos de esas partidas.

Por todo ello en Radioestadio Navarra hemos charlado con el responsable de comunicación del Club Atlético Osasuna, Santiago Zuza, que nos ha dado la visión de conjunto de cómo está el club en la actualidad, especialmente poniéndolo en contexto con la situación crítica existente hace doce años, y cómo están los clubes de la liga española, que parece estar perdiendo potencial económico (no deportivo de momento) ante la pujanza de otras competiciones nacionales como la liga inglesa.

Santiago Zuza defiende que el endeudamiento actual de Osasuna, de 66 millones de euros netos, es muy diferente en su composición a la deuda cercana a 90 millones de euros que tenía en 2016, cuando perdió su patrimonio por las cantidades debidas a la Hacienda Navarra. Zuza analiza el papel que puede hacer Osasuna en La Liga frente a las SAD y cómo se dirige el club para que siga siendo competitivo en el terreno de juego pero a la vez sostenible en el tiempo mientras crece en su estructura y dimensionamiento para no quedarse atrás respecto a sus rivales.